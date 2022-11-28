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https://sputniknews.com.tr/20221128/misirda-altin-dilli-mumyalar-bulundu-osirisi-merhamet-etmeye-ikna-edebilmeleri-icin-takilmis--1063937732.html
Mısır'da altın dilli mumyalar bulundu: 'Osiris'i merhamet etmeye ikna edebilmeleri için takılmış'
Mısır'da altın dilli mumyalar bulundu: 'Osiris'i merhamet etmeye ikna edebilmeleri için takılmış'
Mısır'ın kuzeyinde Nil Deltası'nda bulunan Minufiye ilinde yürütülen arkeolojik kazılarda, ağızlarından doğal dilleri çıkarılarak altın dil yerleştirilmiş... 28.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-28T21:36+0300
2022-11-28T21:36+0300
mısır
mumya
altın
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Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'nın açıklamasında Antik Mısır'ın Geç Dönemi ve Greko-Romen Uygarlığı dahil farklı dönemlere ait mezarlardan çene kemiklerine altın diller yerleştirilmiş bir dizi mumya çıktığı belirtildi.Minufiye'ye bağlı Kuesna'daki nekropolde bulunan mumyaların iyi muhafaza edilmiş koşullarda olmadığı, bunun da mezarların yağmalanmaya maruz kaldığı anlamına geldiği, ancak altınla kaplanan mumyaların hala bozulmadığı kaydedildi. İskeletlerin bazılarının kemiklerinin altınla sırlandığı, bazılarının altın çarşaflarla sarıldığı, diğerlerinin altından böcekler ve nilüfer çiçekleriyle birlikte gömüldüğü aktarıldı. Kazılarda insan biçimli ahşap tabutlar, çanak çömlek ve mumyalamada kullanılan malzemeler de bulundu.Çin haber ajansı Şinhua'ya konuşan arkeoloji uzmanı Baha el Nagar, "Ölen kişinin öbür dünyada konuşabilmesini sağlamak için dillerin altından yapıldığına inanılıyor" bilgisini paylaştı. Nagar, 'parlaklığı sonsuza dek sürecek, baki kalacak malzeme olarak kabul edildiğinden, antik çağ hükümdarlarının maskelerini, ayak parmaklarını, parmaklarını ve dillerini altınla süslediklerini' anlattı. İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan arkeologlar da 'ölüler yargıcıyla konuşabilmeleri ve ölüler tanrısı Osiris'i ruhlarına merhamet göstermeye ikna edebilmeleri için mumyalara altın dil takılmış olabileceği' görüşünü dile getirdi.Altın dilli mumyaların bulunduğu yer ilk kez 1989'da keşfedilmişti. Bu bölgenin Ptolemaioslar ve Roma dönemlerinde (MÖ 300-MS 640 arası) iskan edildiği düşünülüyor.Her gömü seviyesinde birbirinden farklı gelenekler ve hatta farklı gömme yönlerine rastlandığına dikkat çeken Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, bunun nekropolün Antik Mısır'ın Geç Dönemi, Ptolemaioslar Dönemi ve Roma Dönemi'nde iki evrede yeniden ve yeniden kullanıldığına işaret ettiğini açıkladı. Benzer bir keşif 2021 yılında yapıldığında, 2000 yıllık tarihi olan bir alanda yürütülen kazıda dil şeklinde süslemeleri olan bir kafatası ortaya çıkarılmıştı. Birkaç ay sonra altın dilleri olan bir erkek, bir kadın ve bir çocuk bulunduğunda, araştırmacılar iskeletlerin 2500 yıldan öncesine dayandığını söylemişti.
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mısır, mumya, altın, dil
mısır, mumya, altın, dil

Mısır'da altın dilli mumyalar bulundu: 'Osiris'i merhamet etmeye ikna edebilmeleri için takılmış'

21:36 28.11.2022
© Fotoğraf : https://www.facebook.com/tourismandantiqMısır'da ağızlarından doğal dilleri çıkarılarak altın dil yerleştirilmiş mumyalar bulundu.
Mısır'da ağızlarından doğal dilleri çıkarılarak altın dil yerleştirilmiş mumyalar bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2022
© Fotoğraf : https://www.facebook.com/tourismandantiq
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Mısır'ın kuzeyinde Nil Deltası'nda bulunan Minufiye ilinde yürütülen arkeolojik kazılarda, ağızlarından doğal dilleri çıkarılarak altın dil yerleştirilmiş mumyalar bulunduğu duyuruldu.
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'nın açıklamasında Antik Mısır'ın Geç Dönemi ve Greko-Romen Uygarlığı dahil farklı dönemlere ait mezarlardan çene kemiklerine altın diller yerleştirilmiş bir dizi mumya çıktığı belirtildi.
Minufiye'ye bağlı Kuesna'daki nekropolde bulunan mumyaların iyi muhafaza edilmiş koşullarda olmadığı, bunun da mezarların yağmalanmaya maruz kaldığı anlamına geldiği, ancak altınla kaplanan mumyaların hala bozulmadığı kaydedildi.
İskeletlerin bazılarının kemiklerinin altınla sırlandığı, bazılarının altın çarşaflarla sarıldığı, diğerlerinin altından böcekler ve nilüfer çiçekleriyle birlikte gömüldüğü aktarıldı.
Kazılarda insan biçimli ahşap tabutlar, çanak çömlek ve mumyalamada kullanılan malzemeler de bulundu.
Çin haber ajansı Şinhua'ya konuşan arkeoloji uzmanı Baha el Nagar, "Ölen kişinin öbür dünyada konuşabilmesini sağlamak için dillerin altından yapıldığına inanılıyor" bilgisini paylaştı.
Nagar, 'parlaklığı sonsuza dek sürecek, baki kalacak malzeme olarak kabul edildiğinden, antik çağ hükümdarlarının maskelerini, ayak parmaklarını, parmaklarını ve dillerini altınla süslediklerini' anlattı.
İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan arkeologlar da 'ölüler yargıcıyla konuşabilmeleri ve ölüler tanrısı Osiris'i ruhlarına merhamet göstermeye ikna edebilmeleri için mumyalara altın dil takılmış olabileceği' görüşünü dile getirdi.
Altın dilli mumyaların bulunduğu yer ilk kez 1989'da keşfedilmişti. Bu bölgenin Ptolemaioslar ve Roma dönemlerinde (MÖ 300-MS 640 arası) iskan edildiği düşünülüyor.
Her gömü seviyesinde birbirinden farklı gelenekler ve hatta farklı gömme yönlerine rastlandığına dikkat çeken Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, bunun nekropolün Antik Mısır'ın Geç Dönemi, Ptolemaioslar Dönemi ve Roma Dönemi'nde iki evrede yeniden ve yeniden kullanıldığına işaret ettiğini açıkladı.
Benzer bir keşif 2021 yılında yapıldığında, 2000 yıllık tarihi olan bir alanda yürütülen kazıda dil şeklinde süslemeleri olan bir kafatası ortaya çıkarılmıştı. Birkaç ay sonra altın dilleri olan bir erkek, bir kadın ve bir çocuk bulunduğunda, araştırmacılar iskeletlerin 2500 yıldan öncesine dayandığını söylemişti.
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