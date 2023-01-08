https://sputniknews.com.tr/20230108/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-video-yardimci-hakemi-alper-ulusoy-oldu-1065513821.html

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

Fenerbahçe’nin bugün sahasında oynayacağı Galatasaray derbi maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T12:46+0300

2023-01-08T12:46+0300

2023-01-08T12:49+0300

fenerbahçe

spor

galatasaray

video yardımcı hakem (var)

alper ulusoy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065514049_0:0:2635:1483_1920x0_80_0_0_6c9cc6da38fb52f8394298c303ca0868.jpg

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak.Maçın 4. hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, müsabakada Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Serkan Tokat ve Serkan Ok eşlik edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230106/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1065453679.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, galatasaray, video yardımcı hakem (var), alper ulusoy