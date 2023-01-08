https://sputniknews.com.tr/20230108/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-video-yardimci-hakemi-alper-ulusoy-oldu-1065513821.html
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu
Fenerbahçe’nin bugün sahasında oynayacağı Galatasaray derbi maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T12:46+0300
2023-01-08T12:46+0300
2023-01-08T12:49+0300
fenerbahçe
spor
galatasaray
video yardımcı hakem (var)
alper ulusoy
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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak.Maçın 4. hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, müsabakada Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Serkan Tokat ve Serkan Ok eşlik edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230106/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1065453679.html
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fenerbahçe, galatasaray, video yardımcı hakem (var), alper ulusoy
fenerbahçe, galatasaray, video yardımcı hakem (var), alper ulusoy
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu
12:46 08.01.2023 (güncellendi: 12:49 08.01.2023) Abone ol
Fenerbahçe’nin bugün sahasında oynayacağı Galatasaray derbi maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak.
Maçın 4. hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, müsabakada Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR’da Serkan Tokat ve Serkan Ok eşlik edecek.