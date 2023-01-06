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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T13:30+0300
2023-01-06T13:33+0300
spor
derbi
galatasaray
fenerbahçe
hakem
maç
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20230105/ozguc-turkalp-hakemligi-birakti-1065423347.html
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derbi, galatasaray, fenerbahçe, hakem, maç
derbi, galatasaray, fenerbahçe, hakem, maç

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

13:30 06.01.2023 (güncellendi: 13:33 06.01.2023)
© AAgalatasaray, trabzonspor, futbol topu
galatasaray, trabzonspor, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
Özgüç Türkalp - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
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Özgüç Türkalp hakemliği bıraktı
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