https://sputniknews.com.tr/20230108/eski-uzman-cavuslar-139-bin-842-adet-uyusturucu-hapla-yakalandi-1065521075.html
Eski uzman çavuşlar 139 bin 842 adet uyuşturucu hapla yakalandı
Eski uzman çavuşlar 139 bin 842 adet uyuşturucu hapla yakalandı
İstanbul'dan Samsun'a piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 139 bin 842 adet sentetik ecza hap getiren 2 eski uzman çavuş, Samsun polisi tarafından... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T16:19+0300
2023-01-08T16:19+0300
2023-01-08T16:25+0300
uyuşturucu
hap
uzman çavuş
türkiye
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ve burada dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine, daha önce meslekten istifa eden uzman çavuşlar Y.Z.S. ve O.Ş.'yi takibe aldı.Söz konusu şahıslar, 34 plakalı kiralık araçla Samsun girişinde yakalandı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 2 bin 497 kutu halinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Z.S. ve O.Ş., ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.Samsun Valiliği’nden açıklamaKonuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada; organize hareket ederek ilimize yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve burada dağıtım yapacağı istihbar edilen iki şahıs, sevk ve idarelerinde bulunan kiralık araç ile ilimiz girişinde yakalanmıştır. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 2 bin 497 kutu halinde toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221229/bakan-soylu-uyusturucuyu-turkiye-sinirlarina-sokmayacagiz-1065189038.html
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uyuşturucu, hap, uzman çavuş
uyuşturucu, hap, uzman çavuş
Eski uzman çavuşlar 139 bin 842 adet uyuşturucu hapla yakalandı
16:19 08.01.2023 (güncellendi: 16:25 08.01.2023) Abone ol
İstanbul'dan Samsun'a piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 139 bin 842 adet sentetik ecza hap getiren 2 eski uzman çavuş, Samsun polisi tarafından yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ve burada dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine, daha önce meslekten istifa eden uzman çavuşlar Y.Z.S. ve O.Ş.'yi takibe aldı.
Söz konusu şahıslar, 34 plakalı kiralık araçla Samsun girişinde yakalandı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 2 bin 497 kutu halinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Z.S. ve O.Ş., ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Samsun Valiliği’nden açıklama
Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada; organize hareket ederek ilimize yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği ve burada dağıtım yapacağı istihbar edilen iki şahıs, sevk ve idarelerinde bulunan kiralık araç ile ilimiz girişinde yakalanmıştır. Araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 2 bin 497 kutu halinde toplam 139 bin 842 kapsül sentetik ecza ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.