https://sputniknews.com.tr/20221229/bakan-soylu-uyusturucuyu-turkiye-sinirlarina-sokmayacagiz-1065189038.html

Bakan Soylu: Uyuşturucuyu Türkiye sınırlarına sokmayacağız

Bakan Soylu: Uyuşturucuyu Türkiye sınırlarına sokmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu işe başımızı koyduk. Bu uyuşturucuyu Türkiye sınırlarına sokmayacağız. Bu illetin kökünü kurutup kazıyacağız." dedi. 29.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

süleyman soylu

uyuşturucu

amerika

avrupa

fetö

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Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" programına katılan Bakan Soylu, dünyanın en büyük meselelerden biri olan uyuşturucuyla topyekun mücadele ettiklerini söyledi.Herkesin hayatında duygularını ve motivasyonunu etkileyen anların olduğunu anlatan Soylu, insanların duydukları bir sözden dolayı başka bir noktaya evrilebildiğini belirtti.Uyuşturucuyla mücadelede çok özel bir anısının olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:Soylu, 2017'de Türkiye'de uyuşturucudan ölen insanların sayısının 941 olduğunu, bu sayının geçen yıl 270'e gerilediğini dile getirdi.'Büyük bir mücadele gerçekleşiyor'Avrupa ve Amerika'nın aksine Türkiye'nin uyuşturucuyla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini kaydeden Soylu, dünyanın uyuşturucu konusunda teslim olduğu bir dönemde Türkiye'nin iyi bir mücadele örneği gösterdiğini vurguladı.'Eroinin, captagonun ve bonzainin rotası Türkiye değildir'Eroin, captagon ve bonzainin rotasının Türkiye'de olmadığını belirten Soylu, "Eskiden İran, Afganistan üzerinden, sınır hatlarından gelen eroinin rotası artık Akdeniz'e doğru indi. Akdeniz'den doğru Avrupa'ya gidiyor. Özellikle bonzai, Çin üretimiyle bu rotadan geliyordu, o da bizim rotamızdan artık gelemiyor. Captagon Suriye'den geliyordu, artık deniz üzerinden alttan Avrupa'ya gidiyor. Neden? Eskiden yakalanan her 4 kilogram eroinin 1 kilogramı Hakkari, Van, Ağrı ve sınır hattında yakalanırdı. Şimdi 4'ün 3'ü sınır hattında yakalanıyor. 4'ün biri ancak öbür tarafa gidiyor. Böyle hızlı basınca, sahada tedbir alınca, sahada yakalamaları artırınca mecburen rotayı değiştirmek durumunda kaldılar. Sadece bu olmadı. Büyük bir mücadele gerçekleşiyor. Uyuşturucu maddeye teslim olacak bir millet olmamalıyız. Çocuklarımızı uyuşturucu maddeye teslim etmemeliyiz. Öyle babalar gördüm ki, 'çocuğunu tedavi ettirelim' diyorum. 'Allah'ını seversen al hapishaneye koy, beni kurtar ne olursun' diyor. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyaysak bilmemiz gerekir ki bunu en iyi mücadeleyle değerlendirmeliyiz" diye konuştu.'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinden söz eden Soylu, şöyle devam etti:'Kökünü kurutma operasyonları yapıyoruz'"Uyuşturucuyla mücadelede Avrupa ve Amerika pes ederken biz pes etmeyeceğiz. Bu uyuşturucu iletinin kökünü kazıyacağız." diyen Soylu, 2016'da 30 bin olan cezaevindeki uyuşturucu satıcılarının sayısının şu anda 121 bin olduğunun altını çizdi.Projeli çalışmalarla uyuşturucu bağımlılarını ve satıcılarını uzun süre izlediklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti:Son 6 yılda 100 olan AMATEM ve ÇEMATEM sayısını 136'ya çıkardıklarını dile getiren Soylu, bütün toplumu bu tehlikeye karşı uyarma konusunda bir irade ortaya koyduklarını ifade etti.Soylu, "UYUMA aplikasyonu yaklaşık 600 bin sayısına yaklaştı. Yine 50 bin ihbar geldi. Kimsenin adını, soyadını almıyoruz. İhbara gideriz, yeter ki ihbar gönderilsin. Aynı kadına şiddetle mücadelede yaptığımız gibi. KADES diye bir telefon programı yaptık. Şu an 4 milyon 800 bin kadın bu telefon programını indirdi, 500 binin üzerinde ihbara gittik. Aile içi ve kadına şiddetle mücadele alanında da ölüm sayısını geçen senden bu seneye kadar yine topyekun bir mücadeleyle düşürdük. Hem iletişim kanalarını açtık hem de burada kadına yönelik ölüm sayılarını da yüzde 12, 13 civarında düşürdük. Bu işi sıfıra getirene kadar aynı şekilde mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'de 20 ilde alan denetimleri yapıyoruz. Bu işe başımızı koyduk. Bu uyuşturucuyu Türkiye sınırlarına sokmayacağız. Bu illetin kökünü kurutup kazıyacağız" şeklinde konuştu.Okulların önünde uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadeleye de değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Güvenlik kuvvetlerimiz canla başla çalışıyor'Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da "Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik kuvvetlerimiz canla başla çalışıyorlar. Halkımızın huzur ve refahı esenliği için mücadele ediyorlar. Biz de canla başla çalışıyoruz. Allah'a şükür vatanımızda huzur egemen, gece yarılarına kadar insanlar sokakta caddede hür, özgür, devletine, milletine güvenerek yürüyorlar. Ekonomik hayat, tarımsal hayat yürüyor. Burada da bizlere verdiğiniz destekten dolayı sizlere müteşekkiriz. Allah askerimize, jandarmamıza, polisimize, güvenlik kuvvetlerimize güç kuvvet versin" dedi.Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Kızılay Bölge Koordinatörlüğünün uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede gerçekleştirdikleri çalışmalar anlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü korosunun konser verdiği, uyuşturucu madde arama köpeği "Altar"ın gösteri yaptığı programa, AK Parti Van milletvekillileri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221226/bakan-soylu-arac-ici-uyusturucu-kullaniminin-engellenmesi-uygulamasi-yapildi-1065062182.html

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süleyman soylu, uyuşturucu, amerika, avrupa, fetö