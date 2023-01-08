https://sputniknews.com.tr/20230108/eski-abd-disisleri-bakani-rice-ukraynanin-ekonomisi-ve-ordusu-abdnin-yardimina-bagli-1065503512.html

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rice: Ukrayna’nın ekonomisi ve ordusu ABD’nin yardımına bağlı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rice: Ukrayna’nın ekonomisi ve ordusu ABD’nin yardımına bağlı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Ukrayna ekonomisinin tamamen yok edildiğini, ülkenin askeri güçlerinin ise doğrudan Batı’dan sağlanan ekipman ve... 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T02:21+0300

2023-01-08T02:21+0300

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condoleezza rice

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Rice, eski ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile birlikte Washington Post gazetesi için kaleme aldıkları makalede Ukrayna ekonomisinin tamamen yok edildiğini, ülkenin askeri güçlerinin ise doğrudan Batı’dan sağlanan ekipman ve silah tedarikine bağımlı hale geldiğini belirtti.“Ülkenin ekonomisi harap olmuş durumda, milyonlarca vatandaşı dışarıya kaçtı, altyapısı çöküyor, madeni kaynaklarının, endüstriyel potansiyelinin ve tarım arazilerinin önemli bir kısmının Rusya'nın kontrolü altında” denilen yazı şu ifadelerle devam etti:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Moskova’nın asla Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini, Kiev yönetiminin kendi kendine bunu yasakladığını ve bunun ‘bir parça sıradışı ve hatta tuhaf göründüğünü’ belirtmişti. Moskova’nın Ukrayna krizini büyütmeye değil, sona erdirmeye meyilli olduğunu vurgulayan Putin, Kiev’in hazır olması durumunda Rusya’nın her zaman diyaloğa açık olduğunu vurgulamıştı.

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