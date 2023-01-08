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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230108/eski-abd-disisleri-bakani-rice-ukraynanin-ekonomisi-ve-ordusu-abdnin-yardimina-bagli-1065503512.html
Eski ABD Dışişleri Bakanı Rice: Ukrayna’nın ekonomisi ve ordusu ABD’nin yardımına bağlı
Eski ABD Dışişleri Bakanı Rice: Ukrayna’nın ekonomisi ve ordusu ABD’nin yardımına bağlı
Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Ukrayna ekonomisinin tamamen yok edildiğini, ülkenin askeri güçlerinin ise doğrudan Batı’dan sağlanan ekipman ve... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T02:21+0300
2023-01-08T02:23+0300
condoleezza rice
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Rice, eski ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile birlikte Washington Post gazetesi için kaleme aldıkları makalede Ukrayna ekonomisinin tamamen yok edildiğini, ülkenin askeri güçlerinin ise doğrudan Batı’dan sağlanan ekipman ve silah tedarikine bağımlı hale geldiğini belirtti.“Ülkenin ekonomisi harap olmuş durumda, milyonlarca vatandaşı dışarıya kaçtı, altyapısı çöküyor, madeni kaynaklarının, endüstriyel potansiyelinin ve tarım arazilerinin önemli bir kısmının Rusya'nın kontrolü altında” denilen yazı şu ifadelerle devam etti:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Moskova’nın asla Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini, Kiev yönetiminin kendi kendine bunu yasakladığını ve bunun ‘bir parça sıradışı ve hatta tuhaf göründüğünü’ belirtmişti. Moskova’nın Ukrayna krizini büyütmeye değil, sona erdirmeye meyilli olduğunu vurgulayan Putin, Kiev’in hazır olması durumunda Rusya’nın her zaman diyaloğa açık olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230108/kadirov-cecenistandan-yaklasik-300-cevik-kuvvet-mensubu-ozel-operasyon-bolgesine-dogru-yola-cikti-1065503237.html
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condoleezza rice, ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington post, the washington post
condoleezza rice, ukrayna, ukrayna krizi, abd, washington post, the washington post

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rice: Ukrayna’nın ekonomisi ve ordusu ABD’nin yardımına bağlı

02:21 08.01.2023 (güncellendi: 02:23 08.01.2023)
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinFormer Secretary of State Condoleezza Rice.
Former Secretary of State Condoleezza Rice. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Ukrayna ekonomisinin tamamen yok edildiğini, ülkenin askeri güçlerinin ise doğrudan Batı’dan sağlanan ekipman ve silah tedarikine bağımlı hale geldiğini belirtti.
Rice, eski ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile birlikte Washington Post gazetesi için kaleme aldıkları makalede Ukrayna ekonomisinin tamamen yok edildiğini, ülkenin askeri güçlerinin ise doğrudan Batı’dan sağlanan ekipman ve silah tedarikine bağımlı hale geldiğini belirtti.
“Ülkenin ekonomisi harap olmuş durumda, milyonlarca vatandaşı dışarıya kaçtı, altyapısı çöküyor, madeni kaynaklarının, endüstriyel potansiyelinin ve tarım arazilerinin önemli bir kısmının Rusya'nın kontrolü altında” denilen yazı şu ifadelerle devam etti:
“Ukrayna'nın askeri potansiyeli ve ekonomisi artık neredeyse tamamen Batı'dan, özellikle de ABD’den gelen hayati öneme sahip yollara bağlı. Rus ordu birliklerine karşı başarı sağlanamazsa Batı'nın Ukrayna'ya ateşkes müzakeresi yapma baskısı, savaş alanındaki duruma bağlı olarak yoğunlaşacak.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Moskova’nın asla Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini, Kiev yönetiminin kendi kendine bunu yasakladığını ve bunun ‘bir parça sıradışı ve hatta tuhaf göründüğünü’ belirtmişti. Moskova’nın Ukrayna krizini büyütmeye değil, sona erdirmeye meyilli olduğunu vurgulayan Putin, Kiev’in hazır olması durumunda Rusya’nın her zaman diyaloğa açık olduğunu vurgulamıştı.
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