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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230108/kadirov-cecenistandan-yaklasik-300-cevik-kuvvet-mensubu-ozel-operasyon-bolgesine-dogru-yola-cikti-1065503237.html
Kadirov: Çeçenistan’dan yaklaşık 300 çevik kuvvet mensubu özel operasyon bölgesine doğru yola çıktı
Kadirov: Çeçenistan’dan yaklaşık 300 çevik kuvvet mensubu özel operasyon bölgesine doğru yola çıktı
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri kadirov, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) Çeçenistan İdaresi’nden yaklaşık 300 Ahmat-1 çevik... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T02:05+0300
2023-01-08T02:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
çeçenistan
ramzan kadirov
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Çeçenistan lideri Ramzan kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rosgvardiya Çeçenistan İdaresi’nden yaklaşık 300 Ahmat-1 çevik kuvvet savaşçısının Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyon bölgesine doğru yola çıktıklarını ifade etti.Kadirov, “Bugün Çeçenistan Cumhuriyeti Rosgvardiya İdaresi’ne bağlı Ahmat-1 çevik kuvvet biriminin yaklaşık 300 savaşçısı, cephedeki kardeşlerine yardım etmek için Grozni Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıktı. Bu kişilerden her biri, satanizm denen o lanetli fenomeni ortadan kaldırma arzusuyla dolup taşıyor” ifadelerini kullandı.
ukrayna
çeçenistan
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ukrayna, ukrayna krizi, çeçenistan, ramzan kadirov
ukrayna, ukrayna krizi, çeçenistan, ramzan kadirov

Kadirov: Çeçenistan’dan yaklaşık 300 çevik kuvvet mensubu özel operasyon bölgesine doğru yola çıktı

02:05 08.01.2023 (güncellendi: 02:06 08.01.2023)
© Sputnik / Геннадий Дубовой / Multimedya arşivine gidin 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvveti askerleri - Rusya * Ukrayna - operasyon
 'Ahmat' adlı Çeçen özel kuvveti askerleri - Rusya * Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© Sputnik / Геннадий Дубовой
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri kadirov, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) Çeçenistan İdaresi’nden yaklaşık 300 Ahmat-1 çevik kuvvet savaşçısının Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyon bölgesine doğru yola çıktıklarını bildirdi.
Çeçenistan lideri Ramzan kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rosgvardiya Çeçenistan İdaresi’nden yaklaşık 300 Ahmat-1 çevik kuvvet savaşçısının Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyon bölgesine doğru yola çıktıklarını ifade etti.
Kadirov, “Bugün Çeçenistan Cumhuriyeti Rosgvardiya İdaresi’ne bağlı Ahmat-1 çevik kuvvet biriminin yaklaşık 300 savaşçısı, cephedeki kardeşlerine yardım etmek için Grozni Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıktı. Bu kişilerden her biri, satanizm denen o lanetli fenomeni ortadan kaldırma arzusuyla dolup taşıyor” ifadelerini kullandı.
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