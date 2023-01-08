https://sputniknews.com.tr/20230108/kadirov-cecenistandan-yaklasik-300-cevik-kuvvet-mensubu-ozel-operasyon-bolgesine-dogru-yola-cikti-1065503237.html
Kadirov: Çeçenistan’dan yaklaşık 300 çevik kuvvet mensubu özel operasyon bölgesine doğru yola çıktı
Kadirov: Çeçenistan’dan yaklaşık 300 çevik kuvvet mensubu özel operasyon bölgesine doğru yola çıktı
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri kadirov, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) Çeçenistan İdaresi’nden yaklaşık 300 Ahmat-1 çevik... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T02:05+0300
2023-01-08T02:05+0300
2023-01-08T02:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
çeçenistan
ramzan kadirov
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Çeçenistan lideri Ramzan kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rosgvardiya Çeçenistan İdaresi’nden yaklaşık 300 Ahmat-1 çevik kuvvet savaşçısının Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyon bölgesine doğru yola çıktıklarını ifade etti.Kadirov, “Bugün Çeçenistan Cumhuriyeti Rosgvardiya İdaresi’ne bağlı Ahmat-1 çevik kuvvet biriminin yaklaşık 300 savaşçısı, cephedeki kardeşlerine yardım etmek için Grozni Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıktı. Bu kişilerden her biri, satanizm denen o lanetli fenomeni ortadan kaldırma arzusuyla dolup taşıyor” ifadelerini kullandı.
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ukrayna, ukrayna krizi, çeçenistan, ramzan kadirov
ukrayna, ukrayna krizi, çeçenistan, ramzan kadirov
Kadirov: Çeçenistan’dan yaklaşık 300 çevik kuvvet mensubu özel operasyon bölgesine doğru yola çıktı
02:05 08.01.2023 (güncellendi: 02:06 08.01.2023) Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri kadirov, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) Çeçenistan İdaresi’nden yaklaşık 300 Ahmat-1 çevik kuvvet savaşçısının Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyon bölgesine doğru yola çıktıklarını bildirdi.
Çeçenistan lideri Ramzan kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rosgvardiya Çeçenistan İdaresi’nden yaklaşık 300 Ahmat-1 çevik kuvvet savaşçısının Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyon bölgesine doğru yola çıktıklarını ifade etti.
Kadirov, “Bugün Çeçenistan Cumhuriyeti Rosgvardiya İdaresi’ne bağlı Ahmat-1 çevik kuvvet biriminin yaklaşık 300 savaşçısı, cephedeki kardeşlerine yardım etmek için Grozni Uluslararası Havalimanı'ndan yola çıktı. Bu kişilerden her biri, satanizm denen o lanetli fenomeni ortadan kaldırma arzusuyla dolup taşıyor” ifadelerini kullandı.