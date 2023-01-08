Celine Dion hayranlarından Rolling Stone dergisi önünde protesto
10:51 08.01.2023 (güncellendi: 10:54 08.01.2023)
© AFP 2022Celine Dion
© AFP 2022
Celine Dion hayranları, 'Tüm zamanların en iyi şarkıcıları' listesinden çıkarılan şarkıcı için Rolling Stone dergisinin ofisi önünde protesto gerçekleştirdi.
ABD merkezli popüler kültür dergisi Rolling Stone, 2008'de yayınladığı 'Tüm zamanların en iyi şarkıcıları' listesinde yapılan güncellemede Celine Dion'un listede olmaması, hayranları tarafından sert şekilde eleştirildi.
Bir grup Celine Dion hayranı da Rolling Stone’un o listeden çıkarılmasını cuma günü New York’taki Rolling Stone ofisinin önünde protesto etti.
Bir grup Celine Dion hayranı da Rolling Stone’un o listeden çıkarılmasını cuma günü New York’taki Rolling Stone ofisinin önünde protesto etti.
NTV'nin Variety’den aktardığı habere göre protestocu grup, Montreal’den New York City’e altı saatten fazla seyahat eden yaklaşık 15 Celine Dion hayranından oluşuyordu.
'Celine adına buradayız'
Rolling Stone, ofisin dışındaki hayranların bir videosunu paylaştı ve bir muhabir, bazılarıyla röportaj yaptı.
Dion'un hayranları, "Celine adına kendimizi ifade etmek için buradayız çünkü belli ki büyük bir hata yaptın. Bir hayran, dünyanın en iyi şarkıcısını kaçırdığınızı anlamanızı istiyoruz” dedi.
Dion'un hayranları, "Celine adına kendimizi ifade etmek için buradayız çünkü belli ki büyük bir hata yaptın. Bir hayran, dünyanın en iyi şarkıcısını kaçırdığınızı anlamanızı istiyoruz” dedi.
"We are here to express ourselves in the name of Celine because obviously you made a big mistake forgetting her name on the big list you published last week"— Rolling Stone (@RollingStone) January 6, 2023
Celine Dion protesters pulled up to the Rolling Stone office 😳 pic.twitter.com/d5AoI8gq7r
Öte yandan Rolling Stone, okuyucularından bunun 'En İyi Sesler Listesi' değil, 'En İyi Şarkıcılar listesi' olduğunu akıllarında tutmalarını istemişti.
8 Aralık 2022, 17:03