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Celine Dion hayranlarından Rolling Stone dergisi önünde protesto
Celine Dion hayranlarından Rolling Stone dergisi önünde protesto
Celine Dion hayranları, 'Tüm zamanların en iyi şarkıcıları' listesinden çıkarılan şarkıcı için Rolling Stone dergisinin ofisi önünde protesto gerçekleştirdi. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
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celine dion
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rolling stone
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şarkıcı
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ABD merkezli popüler kültür dergisi Rolling Stone, 2008'de yayınladığı 'Tüm zamanların en iyi şarkıcıları' listesinde yapılan güncellemede Celine Dion'un listede olmaması, hayranları tarafından sert şekilde eleştirildi.Bir grup Celine Dion hayranı da Rolling Stone’un o listeden çıkarılmasını cuma günü New York’taki Rolling Stone ofisinin önünde protesto etti.NTV'nin Variety’den aktardığı habere göre protestocu grup, Montreal’den New York City’e altı saatten fazla seyahat eden yaklaşık 15 Celine Dion hayranından oluşuyordu.'Celine adına buradayız'Rolling Stone, ofisin dışındaki hayranların bir videosunu paylaştı ve bir muhabir, bazılarıyla röportaj yaptı.Dion'un hayranları, "Celine adına kendimizi ifade etmek için buradayız çünkü belli ki büyük bir hata yaptın. Bir hayran, dünyanın en iyi şarkıcısını kaçırdığınızı anlamanızı istiyoruz” dedi.Öte yandan Rolling Stone, okuyucularından bunun 'En İyi Sesler Listesi' değil, 'En İyi Şarkıcılar listesi' olduğunu akıllarında tutmalarını istemişti.
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celine dion, protesto, rolling stone, şarkıcı
celine dion, protesto, rolling stone, şarkıcı

Celine Dion hayranlarından Rolling Stone dergisi önünde protesto

10:51 08.01.2023 (güncellendi: 10:54 08.01.2023)
© AFP 2022Celine Dion
Celine Dion - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022
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Celine Dion hayranları, 'Tüm zamanların en iyi şarkıcıları' listesinden çıkarılan şarkıcı için Rolling Stone dergisinin ofisi önünde protesto gerçekleştirdi.
ABD merkezli popüler kültür dergisi Rolling Stone, 2008'de yayınladığı 'Tüm zamanların en iyi şarkıcıları' listesinde yapılan güncellemede Celine Dion'un listede olmaması, hayranları tarafından sert şekilde eleştirildi.

Bir grup Celine Dion hayranı da Rolling Stone’un o listeden çıkarılmasını cuma günü New York’taki Rolling Stone ofisinin önünde protesto etti.
NTV'nin Variety’den aktardığı habere göre protestocu grup, Montreal’den New York City’e altı saatten fazla seyahat eden yaklaşık 15 Celine Dion hayranından oluşuyordu.

'Celine adına buradayız'

Rolling Stone, ofisin dışındaki hayranların bir videosunu paylaştı ve bir muhabir, bazılarıyla röportaj yaptı.

Dion'un hayranları, "Celine adına kendimizi ifade etmek için buradayız çünkü belli ki büyük bir hata yaptın. Bir hayran, dünyanın en iyi şarkıcısını kaçırdığınızı anlamanızı istiyoruz” dedi.
Öte yandan Rolling Stone, okuyucularından bunun 'En İyi Sesler Listesi' değil, 'En İyi Şarkıcılar listesi' olduğunu akıllarında tutmalarını istemişti.
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