https://sputniknews.com.tr/20230108/celine-dion-hayranlarindan-rolling-stone-dergisi-onunde-protesto-1065509894.html

Celine Dion hayranlarından Rolling Stone dergisi önünde protesto

Celine Dion hayranlarından Rolling Stone dergisi önünde protesto

Celine Dion hayranları, 'Tüm zamanların en iyi şarkıcıları' listesinden çıkarılan şarkıcı için Rolling Stone dergisinin ofisi önünde protesto gerçekleştirdi. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T10:51+0300

2023-01-08T10:51+0300

2023-01-08T10:54+0300

celine dion

protesto

rolling stone

yaşam

şarkıcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064350160_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_896aa6c7143647e4ffbf05455ab48637.jpg

ABD merkezli popüler kültür dergisi Rolling Stone, 2008'de yayınladığı 'Tüm zamanların en iyi şarkıcıları' listesinde yapılan güncellemede Celine Dion'un listede olmaması, hayranları tarafından sert şekilde eleştirildi.Bir grup Celine Dion hayranı da Rolling Stone’un o listeden çıkarılmasını cuma günü New York’taki Rolling Stone ofisinin önünde protesto etti.NTV'nin Variety’den aktardığı habere göre protestocu grup, Montreal’den New York City’e altı saatten fazla seyahat eden yaklaşık 15 Celine Dion hayranından oluşuyordu.'Celine adına buradayız'Rolling Stone, ofisin dışındaki hayranların bir videosunu paylaştı ve bir muhabir, bazılarıyla röportaj yaptı.Dion'un hayranları, "Celine adına kendimizi ifade etmek için buradayız çünkü belli ki büyük bir hata yaptın. Bir hayran, dünyanın en iyi şarkıcısını kaçırdığınızı anlamanızı istiyoruz” dedi.Öte yandan Rolling Stone, okuyucularından bunun 'En İyi Sesler Listesi' değil, 'En İyi Şarkıcılar listesi' olduğunu akıllarında tutmalarını istemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221208/celine-dion-tedavisi-olmayan-kati-kisi-sendromuna-yakalandim-1064346783.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

celine dion, protesto, rolling stone, şarkıcı