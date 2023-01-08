Çağrı Market de 2 bin ürünün fiyatını sabitledi

"Bunun yanı sıra planlı indirimlerimizde değişiklik yapmayıp hem indirim kataloglarımız hem de mağaza içerisindeki aktivitelerimiz ile de tüketicilerimize fayda sağlamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda 7 Ocak ve 21 Ocak tarihlerinde başlatacağımız iki ayrı indirim kataloğumuzda yer alacak olan 1500'ün üzerinde üründe müşterilerimize çeşitli fırsatlar sunacağız."