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https://sputniknews.com.tr/20230108/cagri-market-de-2-bin-urunun-fiyatini-sabitledi-1065505734.html
Çağrı Market de 2 bin ürünün fiyatını sabitledi
Çağrı Market de 2 bin ürünün fiyatını sabitledi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından Çağrı Market de ocak ayı boyunca 2000 ürünün fiyatını... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Zincir marketlerin fiyat sabitleme kampanyasına Çağrı Market de katıldı.Çağrı Market, Ocak ayı boyunca 2000 adet gıda, temizlik, kağıt ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldı.Ekonomim.com'un haberine şirketten yapılan açıklamada, bu ürünlerde alım maliyetleri artsa bile satış fiyatlarının korunacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230107/bir-market-daha-fiyatlarini-sabitledi-ocak-ayi-boyunca-500-urunun-fiyati-degismeyecek-1065494514.html
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Çağrı Market de 2 bin ürünün fiyatını sabitledi

05:18 08.01.2023 (güncellendi: 05:38 08.01.2023)
© AAMarket, alışveriş
Market, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından Çağrı Market de ocak ayı boyunca 2000 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.
Zincir marketlerin fiyat sabitleme kampanyasına Çağrı Market de katıldı.
Çağrı Market, Ocak ayı boyunca 2000 adet gıda, temizlik, kağıt ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldı.
Ekonomim.com'un haberine şirketten yapılan açıklamada, bu ürünlerde alım maliyetleri artsa bile satış fiyatlarının korunacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Bunun yanı sıra planlı indirimlerimizde değişiklik yapmayıp hem indirim kataloglarımız hem de mağaza içerisindeki aktivitelerimiz ile de tüketicilerimize fayda sağlamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda 7 Ocak ve 21 Ocak tarihlerinde başlatacağımız iki ayrı indirim kataloğumuzda yer alacak olan 1500'ün üzerinde üründe müşterilerimize çeşitli fırsatlar sunacağız."
BİM - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
EKONOMİ
Bir market daha fiyatlarını sabitledi: Ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatı değişmeyecek
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