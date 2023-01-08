https://sputniknews.com.tr/20230108/cagri-market-de-2-bin-urunun-fiyatini-sabitledi-1065505734.html
Çağrı Market de 2 bin ürünün fiyatını sabitledi
Çağrı Market de 2 bin ürünün fiyatını sabitledi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından Çağrı Market de ocak ayı boyunca 2000 ürünün fiyatını... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T05:18+0300
2023-01-08T05:18+0300
2023-01-08T05:38+0300
ekonomi
çağrı
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Zincir marketlerin fiyat sabitleme kampanyasına Çağrı Market de katıldı.Çağrı Market, Ocak ayı boyunca 2000 adet gıda, temizlik, kağıt ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldı.Ekonomim.com'un haberine şirketten yapılan açıklamada, bu ürünlerde alım maliyetleri artsa bile satış fiyatlarının korunacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230107/bir-market-daha-fiyatlarini-sabitledi-ocak-ayi-boyunca-500-urunun-fiyati-degismeyecek-1065494514.html
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Çağrı Market de 2 bin ürünün fiyatını sabitledi
05:18 08.01.2023 (güncellendi: 05:38 08.01.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından Çağrı Market de ocak ayı boyunca 2000 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.
Zincir marketlerin fiyat sabitleme kampanyasına Çağrı Market de katıldı.
Çağrı Market, Ocak ayı boyunca 2000 adet gıda, temizlik, kağıt ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldı.
Ekonomim.com'un haberine
şirketten yapılan açıklamada, bu ürünlerde alım maliyetleri artsa bile satış fiyatlarının korunacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Bunun yanı sıra planlı indirimlerimizde değişiklik yapmayıp hem indirim kataloglarımız hem de mağaza içerisindeki aktivitelerimiz ile de tüketicilerimize fayda sağlamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda 7 Ocak ve 21 Ocak tarihlerinde başlatacağımız iki ayrı indirim kataloğumuzda yer alacak olan 1500'ün üzerinde üründe müşterilerimize çeşitli fırsatlar sunacağız."