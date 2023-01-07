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https://sputniknews.com.tr/20230107/bir-market-daha-fiyatlarini-sabitledi-ocak-ayi-boyunca-500-urunun-fiyati-degismeyecek-1065494514.html
Bir market daha fiyatlarını sabitledi: Ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatı değişmeyecek
Bir market daha fiyatlarını sabitledi: Ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatı değişmeyecek
Şok, Migros, CarrefourSA, A101 ve Happy Center marketlerinin ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini açıkladı. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T22:33+0300
2023-01-07T22:35+0300
ekonomi
happy center
nureddin nebati
carrefoursa
şok
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market
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu. BİM'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi. BİM'in kurulduğu günden bu yana temel prensibinin yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilere sunmak olduğu aktarılan açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız" ifadeleri kullanıldı. "Birlikten Berekete #KazananTürkiye" başlıklı açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi. Daha önce de Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center da "indirim" ve "fiyat sabitleme" uygulamasına gittiğini belirtmişti.
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happy center , nureddin nebati, carrefoursa, şok, migros, a101, market
happy center , nureddin nebati, carrefoursa, şok, migros, a101, market

Bir market daha fiyatlarını sabitledi: Ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatı değişmeyecek

22:33 07.01.2023 (güncellendi: 22:35 07.01.2023)
© DHABİM
BİM - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© DHA
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Şok, Migros, CarrefourSA, A101 ve Happy Center marketlerinin ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.
BİM'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.
BİM'in kurulduğu günden bu yana temel prensibinin yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilere sunmak olduğu aktarılan açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız" ifadeleri kullanıldı.
"Birlikten Berekete #KazananTürkiye" başlıklı açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi.
Daha önce de Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center da "indirim" ve "fiyat sabitleme" uygulamasına gittiğini belirtmişti.
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