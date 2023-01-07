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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230107/ukraynanin-ingiltere-buyukelcisi-asker-kaybimiz-cok-buyuk-ancak-aciklamiyoruz-1065488229.html
Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi: Asker kaybımız çok büyük, ancak açıklamıyoruz
Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi: Asker kaybımız çok büyük, ancak açıklamıyoruz
Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Pristayko, Ukrayna ordusunun kayıplarının çok büyük olduğunu, ancak kayıp sayısını açıklamadıklarını belirtti. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T17:02+0300
2023-01-07T17:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
vadim pristayko
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Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko, Newsweek’e demecinde, Ukrayna makamlarının asker kayıplarıyla ilgili reklamları açıklamadığını, ancak kayıpların çok büyük ve sindirilemez olduğunu söyledi.Pristayko, “Sağda solda insan kaybediyoruz. Kayıpların kaçının asker ya da sivil olduğunu açıklamıyoruz, ancak sayıların çok büyük olduğunu, sindirilemeyecek derecede olduğunu tahmin edebilirsiniz” dedi.Ukrayna'daki savaşın Batı'ya eşsiz bir şans verdiğini belirten Büyükelçi, "Dünyada uzlaşmaz bir düşmanı yenmek uğruna bu kadar çok canı, toprağı ve onlarca yıllık gelişmeyi feda edecek çok fazla ulus yok” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230107/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-birliklerinin-dort-yonden-saldirilari-puskurtuldu-1065487918.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vadim pristayko
ukrayna, ukrayna krizi, vadim pristayko

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi: Asker kaybımız çok büyük, ancak açıklamıyoruz

17:02 07.01.2023
© RTVadim Pristayko
Vadim Pristayko - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© RT
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Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Pristayko, Ukrayna ordusunun kayıplarının çok büyük olduğunu, ancak kayıp sayısını açıklamadıklarını belirtti.
Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko, Newsweek’e demecinde, Ukrayna makamlarının asker kayıplarıyla ilgili reklamları açıklamadığını, ancak kayıpların çok büyük ve sindirilemez olduğunu söyledi.
Pristayko, “Sağda solda insan kaybediyoruz. Kayıpların kaçının asker ya da sivil olduğunu açıklamıyoruz, ancak sayıların çok büyük olduğunu, sindirilemeyecek derecede olduğunu tahmin edebilirsiniz” dedi.
Ukrayna'daki savaşın Batı'ya eşsiz bir şans verdiğini belirten Büyükelçi, "Dünyada uzlaşmaz bir düşmanı yenmek uğruna bu kadar çok canı, toprağı ve onlarca yıllık gelişmeyi feda edecek çok fazla ulus yok” ifadelerini kullandı.
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
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