https://sputniknews.com.tr/20230107/ukraynanin-ingiltere-buyukelcisi-asker-kaybimiz-cok-buyuk-ancak-aciklamiyoruz-1065488229.html

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi: Asker kaybımız çok büyük, ancak açıklamıyoruz

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi: Asker kaybımız çok büyük, ancak açıklamıyoruz

Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Pristayko, Ukrayna ordusunun kayıplarının çok büyük olduğunu, ancak kayıp sayısını açıklamadıklarını belirtti. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T17:02+0300

2023-01-07T17:02+0300

2023-01-07T17:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

vadim pristayko

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Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko, Newsweek’e demecinde, Ukrayna makamlarının asker kayıplarıyla ilgili reklamları açıklamadığını, ancak kayıpların çok büyük ve sindirilemez olduğunu söyledi.Pristayko, “Sağda solda insan kaybediyoruz. Kayıpların kaçının asker ya da sivil olduğunu açıklamıyoruz, ancak sayıların çok büyük olduğunu, sindirilemeyecek derecede olduğunu tahmin edebilirsiniz” dedi.Ukrayna'daki savaşın Batı'ya eşsiz bir şans verdiğini belirten Büyükelçi, "Dünyada uzlaşmaz bir düşmanı yenmek uğruna bu kadar çok canı, toprağı ve onlarca yıllık gelişmeyi feda edecek çok fazla ulus yok” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230107/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-birliklerinin-dort-yonden-saldirilari-puskurtuldu-1065487918.html

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ukrayna, ukrayna krizi, vadim pristayko