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https://sputniknews.com.tr/20230107/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1065494964.html
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın Sarıyer'de düzenlenecek bir etkinlik kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T22:50+0300
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dünya
istanbul
trafik
istanbul emniyet müdürlüğü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Volkswagen Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında, 8 Ocak Pazar saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Maslak Ayazağa Caddesi (iki yönlü) ve Hadım Koruyolu Caddesi trafiğe kapatılacak.Bu yollara alternatif güzergahlar Büyükdere Caddesi, Cendere Caddesi, Okul Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Maslak Söğütözü Caddesi ve Maslak Akasya (Anka) Sokak olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230105/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1065402194.html
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istanbul, trafik, istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul, trafik, istanbul emniyet müdürlüğü

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

22:50 07.01.2023
© DHAİstanbul'da geceden itibaren etkili olan yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da geceden itibaren etkili olan yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© DHA
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İstanbul'da yarın Sarıyer'de düzenlenecek bir etkinlik kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Volkswagen Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında, 8 Ocak Pazar saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Maslak Ayazağa Caddesi (iki yönlü) ve Hadım Koruyolu Caddesi trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif güzergahlar Büyükdere Caddesi, Cendere Caddesi, Okul Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Maslak Söğütözü Caddesi ve Maslak Akasya (Anka) Sokak olacak.
İstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Şehir Hatları tarafından bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
TÜRKİYE
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
5 Ocak, 06:31
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