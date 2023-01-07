https://sputniknews.com.tr/20230107/istanbulda-yarin-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1065494964.html

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın Sarıyer'de düzenlenecek bir etkinlik kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T22:50+0300

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dünya

istanbul

trafik

istanbul emniyet müdürlüğü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Volkswagen Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında, 8 Ocak Pazar saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Maslak Ayazağa Caddesi (iki yönlü) ve Hadım Koruyolu Caddesi trafiğe kapatılacak.Bu yollara alternatif güzergahlar Büyükdere Caddesi, Cendere Caddesi, Okul Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Maslak Söğütözü Caddesi ve Maslak Akasya (Anka) Sokak olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230105/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1065402194.html

istanbul

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istanbul, trafik, istanbul emniyet müdürlüğü