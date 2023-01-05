https://sputniknews.com.tr/20230105/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1065402194.html
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T06:31+0300
2023-01-05T06:31+0300
2023-01-05T06:31+0300
türkiye
istanbul
istanbul boğazı
istanbul boğazı
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
türkiye
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istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, gemi
istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, gemi
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.