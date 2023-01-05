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https://sputniknews.com.tr/20230105/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1065402194.html
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T06:31+0300
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türkiye
istanbul
istanbul boğazı
istanbul boğazı
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
türkiye
istanbul
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istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, gemi
istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, gemi

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

06:31 05.01.2023
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞİstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Şehir Hatları tarafından bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Şehir Hatları tarafından bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© İHA / ABDULKADİR ATMACAN - ABDULLAH ALTUNBAŞ
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İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
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