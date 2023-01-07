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https://sputniknews.com.tr/20230107/fransada-turkiyenin-marsilya-baskonsolosluguna-molotofkokteylli-saldiri-1065498117.html
Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteylli saldırı
Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteylli saldırı
Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
fransa
marsilya
molotof
molotof kokteyli
saldırı
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Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı."Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok" diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221226/paris-saldirgani-tutuklu-yargilanacak-1065065388.html
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fransa, marsilya, molotof, molotof kokteyli, saldırı
fransa, marsilya, molotof, molotof kokteyli, saldırı

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteylli saldırı

23:31 07.01.2023 (güncellendi: 23:32 07.01.2023)
Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.
Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
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Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.
Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.
Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı.
"Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok" diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.
Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.
23 Aralık'ta Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesiyle gözaltındayken dün psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız, yeniden gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
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