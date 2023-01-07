https://sputniknews.com.tr/20230107/fransada-turkiyenin-marsilya-baskonsolosluguna-molotofkokteylli-saldiri-1065498117.html

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteylli saldırı

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteylli saldırı

Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T23:31+0300

2023-01-07T23:31+0300

2023-01-07T23:32+0300

dünya

fransa

marsilya

molotof

molotof kokteyli

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065497974_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3797ec38771d46fb9c8725564d94723d.jpg

Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı."Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok" diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221226/paris-saldirgani-tutuklu-yargilanacak-1065065388.html

fransa

marsilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, marsilya, molotof, molotof kokteyli, saldırı