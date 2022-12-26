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https://sputniknews.com.tr/20221226/paris-saldirgani-tutuklu-yargilanacak-1065065388.html
Paris saldırganı tutuklu yargılanacak
Paris saldırganı tutuklu yargılanacak
Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırı düzenleyerek üç kişiyi öldüren zanlının, 'cinayet' ve 'cinayete... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-26T21:19+0300
dünya
paris
saldırı
silahlı saldırı
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Fransız basınındaki haberlere göre, 69 yaşındaki Fransız William M, bugün sorgu hakimine ifade verdi.Sorgu hakimi, şüpheliye 'ırk, etnik köken, milliyet veya din temelli cinayet ve cinayete teşebbüs' suçları yöneltilmesine ve şüphelinin gözaltı halinin devamına karar verdi.Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenleyen ve gözaltındayken dün sağlık durumunun değerlendirilmesi için psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız William M., yeniden gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221224/paris-saldirgani-hakkindaki-gozalti-karari-kaldirildi-saldirgan-klinige-sevk-edildi-1064981092.html
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paris, saldırı, silahlı saldırı
paris, saldırı, silahlı saldırı

Paris saldırganı tutuklu yargılanacak

20:33 26.12.2022 (güncellendi: 21:19 26.12.2022)
© AA23 Aralık'ta Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesiyle gözaltındayken dün psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız, yeniden gözaltına alındı.
23 Aralık'ta Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenlediği şüphesiyle gözaltındayken dün psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız, yeniden gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© AA
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Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırı düzenleyerek üç kişiyi öldüren zanlının, 'cinayet' ve 'cinayete teşebbüs'ten tutuklu yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, 69 yaşındaki Fransız William M, bugün sorgu hakimine ifade verdi.
Sorgu hakimi, şüpheliye 'ırk, etnik köken, milliyet veya din temelli cinayet ve cinayete teşebbüs' suçları yöneltilmesine ve şüphelinin gözaltı halinin devamına karar verdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenleyen ve gözaltındayken dün sağlık durumunun değerlendirilmesi için psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız William M., yeniden gözaltına alınmıştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
DÜNYA
Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı, saldırgan kliniğe sevk edildi
24 Aralık, 23:00
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