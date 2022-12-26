https://sputniknews.com.tr/20221226/paris-saldirgani-tutuklu-yargilanacak-1065065388.html
Paris saldırganı tutuklu yargılanacak
Paris saldırganı tutuklu yargılanacak
Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırı düzenleyerek üç kişiyi öldüren zanlının, 'cinayet' ve 'cinayete... 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T20:33+0300
2022-12-26T20:33+0300
2022-12-26T21:19+0300
dünya
paris
saldırı
silahlı saldırı
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Fransız basınındaki haberlere göre, 69 yaşındaki Fransız William M, bugün sorgu hakimine ifade verdi.Sorgu hakimi, şüpheliye 'ırk, etnik köken, milliyet veya din temelli cinayet ve cinayete teşebbüs' suçları yöneltilmesine ve şüphelinin gözaltı halinin devamına karar verdi.Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenleyen ve gözaltındayken dün sağlık durumunun değerlendirilmesi için psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız William M., yeniden gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221224/paris-saldirgani-hakkindaki-gozalti-karari-kaldirildi-saldirgan-klinige-sevk-edildi-1064981092.html
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paris, saldırı, silahlı saldırı
paris, saldırı, silahlı saldırı
Paris saldırganı tutuklu yargılanacak
20:33 26.12.2022 (güncellendi: 21:19 26.12.2022) Abone ol
Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta silahlı saldırı düzenleyerek üç kişiyi öldüren zanlının, 'cinayet' ve 'cinayete teşebbüs'ten tutuklu yargılanmasına karar verildiği bildirildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, 69 yaşındaki Fransız William M, bugün sorgu hakimine ifade verdi.
Sorgu hakimi, şüpheliye 'ırk, etnik köken, milliyet veya din temelli cinayet ve cinayete teşebbüs' suçları yöneltilmesine ve şüphelinin gözaltı halinin devamına karar verdi.
Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı düzenleyen ve gözaltındayken dün sağlık durumunun değerlendirilmesi için psikiyatri kliniğine sevk edilen 69 yaşındaki Fransız William M., yeniden gözaltına alınmıştı.