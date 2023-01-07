https://sputniknews.com.tr/20230107/fatih-erbakan-yeniden-refah-partisi-olarak-secimlere-tek-basimiza-girecegiz-1065497766.html
Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz
Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş'ün prensiplerine, kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bizim herhangi bir ittifakın... 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T23:24+0300
2023-01-07T23:24+0300
2023-01-07T23:27+0300
türkiye
milli görüş hareketi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
fatih erbakan
ittifak
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlediği Seçime Hazırlık Kampı’na katıldı.Partiden yapılan açıklamaya göre, Fatih Erbakan, partisinin Kızılcahamam'daki "İktidara Hazırlık Kampı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.'Asıl büyük sürprizi seçimlerde yapacağız'Erbakan, 4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi'nin "koşar adım" hedefe doğru gittiğini ifade ederek bunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı partilerinin üye sayısındaki artıştan da görülebileceğini söyledi. Erbakan, "Partimiz bu 7 aylık dönemde oransal olarak en fazla üye kaydeden parti olarak 54 bin 309 yeni üye ile 269 bin 391 üyeye ulaştı. Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olmuştur. Asıl büyük sürprizi seçimlerde yapacağız inşallah" açıklamasında bulundu.'Bizim derdimiz Milli Görüş zihniyetinin Türkiye'de iktidara gelmesidir'Soruları da yanıtlayan Erbakan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki soruya, "İçeriden, dışarıdan, nereden cumhurbaşkanı getirirlerse getirsinler asıl mesele zihniyet meselesidir. Ortaya koydukları söylemler, hedefler ve bundan önce iş başına geldiklerinde yaptıkları, şu anda masa ittifakının özellikle CHP'li belediyelerin uygulamalarına baktığınızda kimi cumhurbaşkanı olarak getirirlerse getirsinler bu istikamette ve zihniyette. Milli Görüş ruhu olmadan Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulabilmeleri mümkün değildir" karşılığını verdi.Erbakan, "ittifak" tartışmalarına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221229/fatih-erbakan-bir-senede-150-milyar-dolar-borcsuz-zamsiz-vergisiz-kaynak-bulmus-olacagiz-1065181227.html
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milli görüş hareketi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fatih erbakan, ittifak
milli görüş hareketi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fatih erbakan, ittifak
Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz
23:24 07.01.2023 (güncellendi: 23:27 07.01.2023) Abone ol
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş'ün prensiplerine, kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok. Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz" ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlediği Seçime Hazırlık Kampı’na katıldı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Fatih Erbakan, partisinin Kızılcahamam'daki "İktidara Hazırlık Kampı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Asıl büyük sürprizi seçimlerde yapacağız'
Erbakan, 4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi'nin "koşar adım" hedefe doğru gittiğini ifade ederek bunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı partilerinin üye sayısındaki artıştan da görülebileceğini söyledi. Erbakan, "Partimiz bu 7 aylık dönemde oransal olarak en fazla üye kaydeden parti olarak 54 bin 309 yeni üye ile 269 bin 391 üyeye ulaştı. Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olmuştur. Asıl büyük sürprizi seçimlerde yapacağız inşallah" açıklamasında bulundu.
'Bizim derdimiz Milli Görüş zihniyetinin Türkiye'de iktidara gelmesidir'
Soruları da yanıtlayan Erbakan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki soruya, "İçeriden, dışarıdan, nereden cumhurbaşkanı getirirlerse getirsinler asıl mesele zihniyet meselesidir. Ortaya koydukları söylemler, hedefler ve bundan önce iş başına geldiklerinde yaptıkları, şu anda masa ittifakının özellikle CHP'li belediyelerin uygulamalarına baktığınızda kimi cumhurbaşkanı olarak getirirlerse getirsinler bu istikamette ve zihniyette. Milli Görüş ruhu olmadan Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulabilmeleri mümkün değildir" karşılığını verdi.
Erbakan, "ittifak" tartışmalarına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:
"Yeni sistem, ittifakları gündeme getiriyor. Bu nedenle de pek çok parti bu ittifakların içinde yer almak ve kendi ittifaklarını genişletmek için birtakım diğer partilere teklifte bulunuyorlar ancak biz her zaman en başından beri söyledik, bizim derdimiz Milli Görüş zihniyetinin Türkiye'de iktidara gelmesidir. Bu olmadıktan sonra yani Milli Görüş'ün prensiplerine, kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok. Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere tek başımıza gireceğiz."