https://sputniknews.com.tr/20221229/fatih-erbakan-bir-senede-150-milyar-dolar-borcsuz-zamsiz-vergisiz-kaynak-bulmus-olacagiz-1065181227.html

Fatih Erbakan: Bir senede 150 milyar dolar borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak bulmuş olacağız

Fatih Erbakan: Bir senede 150 milyar dolar borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak bulmuş olacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin milli kaynak paketleri kitabında belirttiğimiz adımları atarak, bir senede 150 milyar... 29.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-29T18:44+0300

2022-12-29T18:44+0300

2022-12-29T18:47+0300

fatih erbakan

politika

kaynak

şanlıurfa

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Şanlıurfa'da konuştu. Anadolu Buluşmaları kapsamında Şanlıurfa'daki temaslarının ardından Siverek ilçesine geçen Erbakan, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.Burada partililerle bir araya gelen Erbakan, partisinin hedef ve politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Milli Görüş iktidarının ekonomik programından bahseden Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin milli kaynak paketleri kitabında belirttiğimiz adımları atarak, bir senede 150 milyar dolar borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak bulmuş olacağız. Bütün bu adımların atılmasıyla elde edilecek kaynak, önce imtiyazlılar diyerek değil, önce millet, önce ezilenler, önce garipler diyerek dar gelirli milyonların refah seviyesi alım gücü artırılacak" dedi.Erbakan, yapacakları düzenlemelerle aile birliğini koruyan, kültüre uygun kanunlar çıkaracaklarını ifade etti.Toplumda ahlaki ve manevi erozyon yaşandığını savunan Erbakan, "Madem ki bu felaketler başımıza Milli Görüş'ten uzaklaştığımız için geldi, öyleyse kurtulmak için yeniden Milli Görüş'e, Yeniden Refah'a sarılmamız lazım" dedi.

şanlıurfa

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fatih erbakan, kaynak, şanlıurfa