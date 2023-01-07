https://sputniknews.com.tr/20230107/diyarbakirda-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1065478699.html
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır- Silvan kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T03:25+0300
2023-01-07T03:25+0300
2023-01-07T03:29+0300
diyarbakır
dünya
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Silvan Karayolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu kazada olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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diyarbakır
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
03:25 07.01.2023 (güncellendi: 03:29 07.01.2023) Abone ol
Diyarbakır- Silvan kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Silvan Karayolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu kazada olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.