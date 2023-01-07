https://sputniknews.com.tr/20230107/diyarbakirda-yolcu-otobusu-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1065478699.html

Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır- Silvan kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T03:25+0300

2023-01-07T03:25+0300

2023-01-07T03:29+0300

diyarbakır

dünya

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Silvan Karayolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu kazada olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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