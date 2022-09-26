https://sputniknews.com.tr/20220926/mardinde-20-kisinin-oldugu-kazada-ilk-tirin-126-ikincisinin-125-kilometrede-oldugu-ortaya-cikti-1061641309.html

Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada ilk TIR'ın 126, ikincisinin 125 kilometrede olduğu ortaya çıktı

Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada ilk TIR'ın 126, ikincisinin 125 kilometrede olduğu ortaya çıktı

Mardin Derik'te 20 Ağustos'ta yaşanan TIR kazalarıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda kazaya karışan ilk TIR'ın 126, ikincisinin 125 kilometre hızda... 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T20:08+0300

2022-09-26T20:08+0300

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derik

tir

kaza

türkiye

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Mardin’in Derik ilçesinde 20 Ağustos’ta 33 dakika arayla 2 TIR’ın neden olduğu 1’i polis memuru, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı 2 kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı.Raporda 30 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda TIR'lardan ilkinin 126, ikincisinin ise 125 kilometre hızla seyir halinde oldukları tespit edildi.Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarpmıştı. Kazlarda 20 kişi yaşamını yitirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220823/mardindeki-kazanin-gorgu-tanigi-bu-tirlar-bir-gun-burada-bir-facia-yapacak-diyorduk-1060274757.html

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