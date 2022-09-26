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https://sputniknews.com.tr/20220926/mardinde-20-kisinin-oldugu-kazada-ilk-tirin-126-ikincisinin-125-kilometrede-oldugu-ortaya-cikti-1061641309.html
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada ilk TIR'ın 126, ikincisinin 125 kilometrede olduğu ortaya çıktı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada ilk TIR'ın 126, ikincisinin 125 kilometrede olduğu ortaya çıktı
Mardin Derik'te 20 Ağustos'ta yaşanan TIR kazalarıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda kazaya karışan ilk TIR'ın 126, ikincisinin 125 kilometre hızda... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T20:08+0300
2022-09-26T20:25+0300
derik
tir
kaza
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Mardin’in Derik ilçesinde 20 Ağustos’ta 33 dakika arayla 2 TIR’ın neden olduğu 1’i polis memuru, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı 2 kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı.Raporda 30 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda TIR'lardan ilkinin 126, ikincisinin ise 125 kilometre hızla seyir halinde oldukları tespit edildi.Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarpmıştı. Kazlarda 20 kişi yaşamını yitirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220823/mardindeki-kazanin-gorgu-tanigi-bu-tirlar-bir-gun-burada-bir-facia-yapacak-diyorduk-1060274757.html
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derik, tir, kaza
derik, tir, kaza

Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada ilk TIR'ın 126, ikincisinin 125 kilometrede olduğu ortaya çıktı

20:08 26.09.2022 (güncellendi: 20:25 26.09.2022)
© DHADerik’te 20 kişinin öldüğü kaza
Derik’te 20 kişinin öldüğü kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
© DHA
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Mardin Derik'te 20 Ağustos'ta yaşanan TIR kazalarıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda kazaya karışan ilk TIR'ın 126, ikincisinin 125 kilometre hızda olduğu ortaya çıktı.
Mardin’in Derik ilçesinde 20 Ağustos’ta 33 dakika arayla 2 TIR’ın neden olduğu 1’i polis memuru, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı 2 kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı.
Raporda 30 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda TIR'lardan ilkinin 126, ikincisinin ise 125 kilometre hızla seyir halinde oldukları tespit edildi.
Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarpmıştı. Kazlarda 20 kişi yaşamını yitirmişti.
Mardin Derik'teki kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
GÖRÜŞ
Mardin'deki kazanın görgü tanığı: 'Bu TIR’lar bir gün burada bir facia yapacak' diyorduk
23 Ağustos, 10:24
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