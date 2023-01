CHP Sözcüsü Öztrak: 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime altı parti olarak destek verilecek

"Her şeyden önce şu hususun altını çizeyim, bundan sonra bize her mevsim bahar. Onlara ise her mevsim kış. Erken seçim için altı parti tutumunu açıkladı. 6 Nisan’a kadar olacak bir seçim erken seçimdir, destek oluruz. Bu tarihten sonraki seçim ise siyaset mühendisliğidir. Cumhur ittifakı kendi göbeğini kendi kessin. Erdoğan’ın adaylığı konusuna gelince, her iş bu Anayasa'ya göre yürüyecek. Bu Anayasa'da ne yazıldığı belli. Hukukçular tartışır, kararını verir. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak, bizim için hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Hep söylüyoruz, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacaktır."