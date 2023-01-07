https://sputniknews.com.tr/20230107/chp-sozcusu-oztrak-6-nisandan-once-yapilacak-bir-erken-secime-alti-parti-olarak-destek-verilecek-1065477341.html

CHP Sözcüsü Öztrak: 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime altı parti olarak destek verilecek

CHP Sözcüsü Öztrak: 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime altı parti olarak destek verilecek

CHP Sözcüsü Öztrak, Altılı Masa'nın dünkü toplantısına ilişkin, "Erken seçim tartışmalarının başladığı şu günlerde liderler önemli bir karar daha aldılar. 6... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T01:44+0300

2023-01-07T01:44+0300

2023-01-07T01:46+0300

türkiye

faik öztrak

masa

6'lı masa

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ahmet davutoğlu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin bereketini kaçırdığını ileri sürdü."Tek adamlık hevesi 9 yılda milletimizin gelirini 150 milyar dolar eritti" görüşünü savunan Öztrak, "Her birimizin geliri 3 bin 97 dolar geriledi, 10 bin doların altına düştü" ifadesini kullandı.Öztrak, şöyle devam etti:"Erdoğan hükümetleri, daha önce hiçbir hükümete nasip olmayan olağanüstü kaynakları yedi, bitirdi. Kendilerinden önceki 79 yılda, göreve gelen 57 hükümetin kullandığı kaynağın 4 katını 20 yılda harcadılar. Milletin önüne 'Menzili 2023 olan hedefler' koydular. 2023’e geldiğimizde, Türkiye, dünyada en büyük 10 ekonomi arasına girecekti. Bıraktık ilk 10 arasına girmeyi, Erdoğan 1990’da ilk 20 ekonomi arasına giren, 1999’da G20 üyesi olan Türkiye’yi, en büyük 20 ekonomi liginden düşme sınırına getirdi. 2023’te milli gelirimizi 2 trilyon dolara, fert başına gelirimizi 25 bin dolara, ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarma, işsizliği yüzde 5’e düşürme sözü verdi. Erdoğan verdiği her sözün altında ezildi. Millete taahhüdünün yarısını bile tutturamadı. Verdiği sözleri tutmayan siyasetçi, milletinden özür diler, koltuğu bırakır.Siyasetçi sadece yaptıklarının değil, yapmadıklarının da tutmadığı sözlerin de hesabını verir. Erdoğan’ın oturduğu koltuk, bahane üretme yeri değil, çözüm üretme yeridir. Millete verdiği sözleri tutmayan, sorumluluktan, vebadan kaçar gibi kaçan Erdoğan’ın milletimiz nezdinde tasdiknamesi hazırdır. Sözlerinin de hiçbir kıymetiharbiyesi kalmamıştır. Milletimiz, Erdoğan’ın tasdiknamesini eline tutuşturmak, evine göndermek için sandığı dört gözle beklemektedir."'Memleket Survivor setine döndü'İktidarın Türkiye'nin orta direğini de çökerttiğini iddia eden Öztrak, "'Orta direk' dediğimiz devlet dairesinde memurdur. Fabrikada işçidir, dükkanda esnaftır, kahvede emeklidir. Bir ülkenin orta direği ne kadar güçlüyse toplumu da siyaseti de ekonomisi de o kadar güçlüdür. Ama bu ucube rejim elinde ülkemizin orta direği geçtik hayat kavgasını, hayatta kalma kavgası veriyor. Memleket, memleket olmaktan çıktı Survivor setine döndü" diye konuştu.Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:Dün altılı masanın önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan Öztrak, "Altı partinin nihai siyasi amacı bellidir; mevcut ucube hükümet sisteminin devlet ve kamu hayatında yol açtığı tahribatı gidermek, Cumhuriyetimizi gerçek ve kamil bir demokratik düzenle taçlandırmak" dedi.Altı partinin genel başkanının bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaları gözden geçirdiğini, yapacaklarını belirlediğini anlatan Öztrak, şunları kaydetti:'30 Ocak tarihinde tüm bu sorulara cevap bulacaksınız'CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları da yanıtladı.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı seçilse bile altı genel başkanın da imza yetkisi olacağı" yönündeki sözleri sorulan Öztrak, "Geçiş sürecinin yol haritası 30 Ocak tarihinde açıklanacak. Biraz daha sabredin. 30 Ocak tarihinde tüm bu sorulara cevap bulacaksınız" dedi."Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın başörtüsüne anayasal güvence verilmesine yönelik teklifine karşılık muhalefetin ayrı bir anayasa teklifi hazırlayacağını söyledi. Bu teklifin içeriği ne olacak? Meclis gündemine gelmesi için hangi seçenekler üzerinde duruluyor?" sorusu üzerine Öztrak, metnin son derece açık olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce "Erken seçim yok" dediği hatırlatılarak, "Dün de 'Mevsim şartlarına göre seçimi öne çekebiliriz.' dedi. 6 Nisan’dan sonraki bir seçim kararına muhalefetin Meclis'te destek vermeyeceğini biliyoruz. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi seçim kararı alacak ancak bu kez de yeniden aday olup olamayacağı tartışması var? Hem seçimin öne çekilmesine hem de yeniden adaylık tartışmasına ilişkin yorumunuz nedir?" sorusuna Öztrak, şu karşılığı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230106/ahmet-hakan-muhalifler-son-birkac-gundur-altili-masa-dagilsin-duasi-etmeye-basladi-1065447118.html

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faik öztrak, masa, 6'lı masa, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ahmet davutoğlu