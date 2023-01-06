Ahmet Hakan: Muhalifler, son birkaç gündür 'altılı masa dağılsın' duası etmeye başladı

"Altılı Masa, yeniden istikrara kavuşmuş gibi görünüyor. Sular durulmuş, çekişmeler azalmış, sulh sağlanmış gibi. Eğer Masa’daki bütün gerilim son bulduysa... Bu ne anlama gelir? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünde engel kalmadığı anlamına gelir. İşte bunu gören muhalifler, son birkaç gündür “Masa dağılsın” duası etmeye başladılar. Edilen duanın tam metni, aşağı yukarı şöyle: Altılı Masa bu haliyle giderse Kılıçdaroğlu kesin aday olacak. Kılıçdaroğlu aday olursa kazanma şansımız az. Ama masa dağılırsa... Ve Meral ablamız da Mansur Yavaş’ı aday gösterirse... İşte o zaman kazanmamız garanti. Madem öyle... Çarşı karışsın Allah’ım. Masa dağılsın Allah’ım. Âmin. Âmin. Âmin."