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Ahmet Hakan: Muhalifler, son birkaç gündür 'altılı masa dağılsın' duası etmeye başladı
Ahmet Hakan: Muhalifler, son birkaç gündür 'altılı masa dağılsın' duası etmeye başladı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Altılı Masa'nın son toplantısını değerlendirdiği yazısında "Eğer Masa’daki bütün gerilim son bulduysa... Bu ne anlama... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T10:04+0300
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6'lı masa
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Ahmet Hakan'ın "Muhaliflerin son duası: Masa dağılsın Allah’ım" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230104/altili-masa-2-bin-200-maddelik-ortak-politika-belgesini-hazirladi-1065363485.html
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türkiye, 6'lı masa, ahmet hakan
türkiye, 6'lı masa, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Muhalifler, son birkaç gündür 'altılı masa dağılsın' duası etmeye başladı

10:04 06.01.2023
© CHPCHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© CHP
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Altılı Masa'nın son toplantısını değerlendirdiği yazısında "Eğer Masa’daki bütün gerilim son bulduysa... Bu ne anlama gelir? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünde engel kalmadığı anlamına gelir. İşte bunu gören muhalifler, son birkaç gündür “Masa dağılsın” duası etmeye başladılar" dedi.
Ahmet Hakan'ın "Muhaliflerin son duası: Masa dağılsın Allah’ım" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Altılı Masa, yeniden istikrara kavuşmuş gibi görünüyor. Sular durulmuş, çekişmeler azalmış, sulh sağlanmış gibi. Eğer Masa’daki bütün gerilim son bulduysa... Bu ne anlama gelir? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünde engel kalmadığı anlamına gelir. İşte bunu gören muhalifler, son birkaç gündür “Masa dağılsın” duası etmeye başladılar. Edilen duanın tam metni, aşağı yukarı şöyle: Altılı Masa bu haliyle giderse Kılıçdaroğlu kesin aday olacak. Kılıçdaroğlu aday olursa kazanma şansımız az. Ama masa dağılırsa... Ve Meral ablamız da Mansur Yavaş’ı aday gösterirse... İşte o zaman kazanmamız garanti. Madem öyle... Çarşı karışsın Allah’ım. Masa dağılsın Allah’ım. Âmin. Âmin. Âmin."
Altılı masa - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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