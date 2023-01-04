https://sputniknews.com.tr/20230104/altili-masa-2-bin-200-maddelik-ortak-politika-belgesini-hazirladi-1065363485.html

Altılı masa 2 bin 200 maddelik ortak politika belgesini hazırladı

Altılı masa 2 bin 200 maddelik ortak politika belgesini hazırladı

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişi hedefleyen altı partinin kurmayları tarafından hazırlanan ortak politika belgesi genel başkanlara sunuldu. Bir araya... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T10:54+0300

2023-01-04T10:54+0300

2023-01-04T10:54+0300

politika

chp

iyi parti

deva partisi

gelecek partisi

saadet partisi

demokrat parti (dp)

güçlendirilmiş parlamenter sistem

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CHP, İYİ Parti, Deva, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın seçim vaatlerini içeren ortak politika belgesi tamamlandı. Dün son çalışmalarını yapan komisyon üyeleri kendi parti genel başkanlarına çalışmayı sabah saatlerinden sundu.Seçim beyannamesi niteliği taşıyacak olan ortak metin 9 ana başlık 60 alt başlıktan oluşuyor. Ortak politika belgesi 2 bin 200 eylemi içeriyor. Altılı masanın adayının cumhurbaşkanı olması durumunda yapacağı icraat bu belge içerisinde tek tek sıralanıyor.Çalışma grubunun hazırladığı metinde hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma başlıklarında atılacak adımlar yer alıyor.Altılı partinin genel başkanlarının talimatı ile kasım ayında çalışmaya başlayan komisyon iki aylık çalışmasının sonunda dün çalışmalarını tamamladı. Çalışmada yer alan parti kurmayları çalışmanın son halini kendi genel başkanlarına sundu.5 Ocak günü Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya gelecek 6 liderin gündemi ortak politika belgesi olacak. Genel başkanlar bu toplantıda ortak politika belgesinin açıklanmasıyla ilgili takvim belirleyecek. Ortak politika belgesinin açıklanması sonrasında altılı masanın ortak adayının belirlenmesi süreci başlayacak.

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2023

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chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp), güçlendirilmiş parlamenter sistem