https://sputniknews.com.tr/20230107/abd-disisleri-bakani-blinken-urdunlu-mevkidasi-safadi-ile-kudusu-gorustu-1065480255.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile Kudüs’ü görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile Kudüs’ü görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmesinde Kudüs’teki kutsal mekanların tarihsel... 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T05:08+0300

2023-01-07T05:08+0300

2023-01-07T05:09+0300

dünya

abd

itamar ben-gvir

israil

ürdün

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/05/1056094846_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4ab5a8902ce06aa58b75b6d60daa12c1.jpg

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescidi-i Aksa’ya baskın düzenlemesinin yankıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüştü.ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, iki Bakanın “ABD-Ürdün stratejik ilişkileri ve bölgesel istikrar için kritik öneme sahip ikili ve bölgesel konuları görüştüğü” kaydedildi.Açıklamada, “Bakan Blinken, Kudüs'teki Haram el-Şerif’in tarihi statükosunun korunmasının öneminin altını çizdi ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın Kudüs'teki Müslümanların kutsal yerlerinin koruyucusu olarak oynadığı özel rolü takdir ettiğini ifade etti” ifadelerine yer verildi.Bakan Blinken’ın İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli çözüm ve Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ile uyumlu adil bir siyasi çözüm için destek dahil olmak üzere ABD'nin bölgesel istikrar ve bütünleşmeye olan bağlılığını yeniden teyit ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca görüşmede ABD ile Ürdün arasındaki stratejik ortaklığa ilişkin dördüncü mutabakat muhtırasının uygulanmasının da ele alındığı bildirildi.Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Bölgenin daha fazla gerilime ihtiyacı yokÜrdün Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklama yapıldı.Açıklamaya göre, görüşmede Safedi, bölgenin yeni şiddet girdaplarıyla daha fazla gerilime ihtiyacı olmadığını söyledi.Kudüs'te tarihi ve kanuni statükonun ve oradaki mukaddesatın korunması konusunda ortak çaba gösterilmesinin zorunlu olduğunu belirten Safedi, İsrail'in ihlallerinin sürmesi durumunda kati tırmanışa engel olunması gerektiğini kaydetti.Safedi, Amerikan liderliğinin iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı icraatları durdurma çabalarındaki merkezi rolüne işaret ederek, ABD yönetiminin Kudüs için hukuki statüsünün korunmasına karşı saygı duyulmasının zorunlu olduğunu ilan etmesi konusundaki açık tavır almasına övgüde bulundu.Açıklamada, Ürdün ve ABD dışişleri bakanlarının iki ülkenin de bölgede iki devletli çözüm temelinde kapsamlı, sürekli ve adil bir barışı hedefleyen etkin ve ciddi müzakerelerin yeniden başlaması için ortak çaba göstereceklerini vurguladığı ifade edildi.Ne olmuştu?İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.Ben-Gvir yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230105/israil-hapishanelerinde-en-uzun-sure-kalan-filistinli-tahliye-edildi-1065409519.html

israil

ürdün

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, itamar ben-gvir, israil, ürdün