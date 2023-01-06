https://sputniknews.com.tr/20230106/teskten-dukkan-kiralarinda-artis-oranina-sinir-talebi-1065455569.html

TESK'ten dükkan kiralarında artış oranına sınır talebi

TESK'ten dükkan kiralarında artış oranına sınır talebi

TESK Genel Başkanı Palandöken, dükkan ve iş yeri kiralarının artış oranının konutlardaki gibi sınırlandırılmasını talep etti. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T14:17+0300

2023-01-06T14:17+0300

2023-01-06T14:17+0300

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan (TESK) dükkan kiralarında artış oranına sınır talebi geldi.Beklenen artışı yapmayan esnafın dükkanını boşaltmaya zorlandığına işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Oraya bir yatırım yapılmış, o dükkanın işlemesi için yıllar geçirilmiş. Bu dükkan için tadilat, tasarım ve tabela yatırımları yapılmış, başka bir yere taşınması daha büyük maliyet oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Yazılı açıklama yapan Palandöken, konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırıldığını anımsatarak, dükkanlarda böyle bir uygulamaya gidilmediğine dikkati çekti.Esnafın artık dükkan kiralarındaki artışı kaldıramayacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221224/mebin-okul-kantinlerinde-kira-artisini-yuzde-25e-sabitleme-karari-resmi-gazetede-1064959202.html

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