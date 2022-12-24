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https://sputniknews.com.tr/20221224/mebin-okul-kantinlerinde-kira-artisini-yuzde-25e-sabitleme-karari-resmi-gazetede-1064959202.html
MEB'in okul kantinlerinde kira artışını yüzde 25'e sabitleme kararı Resmi Gazete'de
MEB'in okul kantinlerinde kira artışını yüzde 25'e sabitleme kararı Resmi Gazete'de
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira... 24.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-24T09:57+0300
2022-12-24T09:57+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
kantin
kira
resmi gazete
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Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 12 Eylül 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, sözleşme süresi bir yılı aşan, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023 dahil, bu tarihe kadar yapılacak olan kira artışı, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak.Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi ile bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde mevcut sözleşme hükümlerine göre tahsil edilen kira gelirleri, bu maddeye göre tekrar hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iade işlemleri gerçekleştirilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221101/amac-ogrencilerin-makul-fiyatlardan-faydalanmasi-kantinlerde-kira-artisi-yuzde-25-olacak-1062923988.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), okul, kantin, kira, resmi gazete
milli eğitim bakanlığı (meb), okul, kantin, kira, resmi gazete

MEB'in okul kantinlerinde kira artışını yüzde 25'e sabitleme kararı Resmi Gazete'de

09:57 24.12.2022
© Fotoğraf : DHAkantin
kantin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
© Fotoğraf : DHA
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 12 Eylül 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, sözleşme süresi bir yılı aşan, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023 dahil, bu tarihe kadar yapılacak olan kira artışı, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak.
Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.
2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi ile bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde mevcut sözleşme hükümlerine göre tahsil edilen kira gelirleri, bu maddeye göre tekrar hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iade işlemleri gerçekleştirilecek.
Kantin, okul, kafeterya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
TÜRKİYE
'Amaç, öğrencilerin makul fiyatlardan faydalanması': Kantinlerde kira artışı yüzde 25 olacak
1 Kasım, 07:59
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