'Amaç, öğrencilerin makul fiyatlardan faydalanması': Kantinlerde kira artışı yüzde 25 olacak

"Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin ve okula giden velilerimizin okul içindeki kantinlerden sağlıklı ve makul fiyatla faydalanabilmeleri için 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25'te sabitleme kararı aldık. İnşallah, gerekli yazışmaları da tamamlayıp tüm illerimizi bilgilendireceğiz ve okul kantinlerindeki kira artışlarını bu şekilde sabitlemiş olacağız. Amacımız; öğrencilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın, yavrularımızın çok sağlıklı bir şekilde bu hizmetten makul bir fiyatla faydalanabilmeleri. Bu kira indirimini sağladıktan sonra da Kantin ürünlerindeki indirimi tüm okul yöneticilerimiz bizzat takip edecekler. Çünkü amacımız, kantin işletmecilerini de mağdur etmeden ama en önemlisi o hizmetten yararlanan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin makul ve sağlıklı ürünlerle buluşmalarını sağlamak. Aldığımız bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."