https://sputniknews.com.tr/20221101/amac-ogrencilerin-makul-fiyatlardan-faydalanmasi-kantinlerde-kira-artisi-yuzde-25-olacak-1062923988.html
'Amaç, öğrencilerin makul fiyatlardan faydalanması': Kantinlerde kira artışı yüzde 25 olacak
'Amaç, öğrencilerin makul fiyatlardan faydalanması': Kantinlerde kira artışı yüzde 25 olacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artış oranını yüzde 25 ile sabitleme kararı aldık” dedi. Bakan Özer... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T07:59+0300
2022-11-01T07:59+0300
2022-11-01T07:59+0300
türkiye
okul
kantin
kira
kira bedeli
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Bakan Özer, Kocaeli Valiliğinde düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısı öncesinde okul kantinlerindeki kira artışlarını takip ettiklerini, bu doğrultuda Maliye Bakanlığı, veliler ve son olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile görüşmeler yapıldığını belirterek şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20210915/turk-bobrek-vakfindan-okul-kantini-uyarisi-1048937902.html
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okul, kantin, kira, kira bedeli
okul, kantin, kira, kira bedeli
'Amaç, öğrencilerin makul fiyatlardan faydalanması': Kantinlerde kira artışı yüzde 25 olacak
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artış oranını yüzde 25 ile sabitleme kararı aldık” dedi. Bakan Özer, Kocaeli programı kapsamında yaptığı valilik ziyaretinin ardından okul kantinlerindeki kira artışına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Özer, Kocaeli Valiliğinde düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısı öncesinde okul kantinlerindeki kira artışlarını takip ettiklerini, bu doğrultuda Maliye Bakanlığı, veliler ve son olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile görüşmeler yapıldığını belirterek şöyle konuştu:
"Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin ve okula giden velilerimizin okul içindeki kantinlerden sağlıklı ve makul fiyatla faydalanabilmeleri için 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25'te sabitleme kararı aldık. İnşallah, gerekli yazışmaları da tamamlayıp tüm illerimizi bilgilendireceğiz ve okul kantinlerindeki kira artışlarını bu şekilde sabitlemiş olacağız. Amacımız; öğrencilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın, yavrularımızın çok sağlıklı bir şekilde bu hizmetten makul bir fiyatla faydalanabilmeleri. Bu kira indirimini sağladıktan sonra da Kantin ürünlerindeki indirimi tüm okul yöneticilerimiz bizzat takip edecekler. Çünkü amacımız, kantin işletmecilerini de mağdur etmeden ama en önemlisi o hizmetten yararlanan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin makul ve sağlıklı ürünlerle buluşmalarını sağlamak. Aldığımız bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."