https://sputniknews.com.tr/20230106/nusret-gokce-bir-sirt-cantasi-ve-500-dolar-borc-ile-yola-ciktim-1065448442.html

Nusret Gökçe: Bir sırt çantası ve 500 dolar borç ile yola çıktım

Nusret Gökçe: Bir sırt çantası ve 500 dolar borç ile yola çıktım

Nusret Gökçe, Inbusiness dergisinin yeni sayısına kapak oldu. 7 ülkede 32 restoranı olan Gökçe, çalışma hayatına dair ayrıntıları paylaştı ve "Bir sırt çantası... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T11:13+0300

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yaşam

nusret

nusret gökçe

restoran

sosyal medya

tuz

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Nusret Gökçe, Inbusiness dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Çalışma hayatında yaşadığı zorlukları anlatan Nusret'in röportajından satır başları şöyle:.

https://sputniknews.com.tr/20221223/fifa-inceleme-baslatti-nusret-dunya-kupasi-finalinde-sahaya-nasil-girdi-1064891017.html

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nusret, nusret gökçe, restoran, sosyal medya, tuz