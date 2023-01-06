https://sputniknews.com.tr/20230106/nusret-gokce-bir-sirt-cantasi-ve-500-dolar-borc-ile-yola-ciktim-1065448442.html
Nusret Gökçe: Bir sırt çantası ve 500 dolar borç ile yola çıktım
Nusret Gökçe: Bir sırt çantası ve 500 dolar borç ile yola çıktım
Nusret Gökçe, Inbusiness dergisinin yeni sayısına kapak oldu. 7 ülkede 32 restoranı olan Gökçe, çalışma hayatına dair ayrıntıları paylaştı ve "Bir sırt çantası... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T11:13+0300
2023-01-06T11:13+0300
2023-01-06T11:13+0300
yaşam
nusret
nusret gökçe
restoran
sosyal medya
tuz
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Nusret Gökçe, Inbusiness dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Çalışma hayatında yaşadığı zorlukları anlatan Nusret'in röportajından satır başları şöyle:.
https://sputniknews.com.tr/20221223/fifa-inceleme-baslatti-nusret-dunya-kupasi-finalinde-sahaya-nasil-girdi-1064891017.html
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nusret, nusret gökçe, restoran, sosyal medya, tuz
nusret, nusret gökçe, restoran, sosyal medya, tuz
Nusret Gökçe: Bir sırt çantası ve 500 dolar borç ile yola çıktım
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Nusret Gökçe, Inbusiness dergisinin yeni sayısına kapak oldu. 7 ülkede 32 restoranı olan Gökçe, çalışma hayatına dair ayrıntıları paylaştı ve "Bir sırt çantası ve 500 dolar borç ile yola çıktım" dedi.
Nusret Gökçe, Inbusiness dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Çalışma hayatında yaşadığı zorlukları anlatan Nusret'in röportajından satır başları şöyle:
Amerika'dan 9 kez vize alamadım ama vazgeçmedim. Odaklandığım hedeften geri dönmem. Şu an Amerika'da 8 restoranım var.
2007'de maaşım bin 800 lirayken 500 dolar borç para ve bir sırt çantasıyla, sıfır İngilizce, sıfır İspanyolca ile Arjantin'e gittim.
Beraber çalıştığım 4 bin kişi var. Sürekli seyahat ettiğim 5 kişi ise masörüm, yardımcım ve sosyal medya ekibim.