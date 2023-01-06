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Nusret Gökçe: Bir sırt çantası ve 500 dolar borç ile yola çıktım
Nusret Gökçe: Bir sırt çantası ve 500 dolar borç ile yola çıktım
Nusret Gökçe, Inbusiness dergisinin yeni sayısına kapak oldu. 7 ülkede 32 restoranı olan Gökçe, çalışma hayatına dair ayrıntıları paylaştı ve "Bir sırt çantası... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
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Nusret Gökçe, Inbusiness dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Çalışma hayatında yaşadığı zorlukları anlatan Nusret'in röportajından satır başları şöyle:.
https://sputniknews.com.tr/20221223/fifa-inceleme-baslatti-nusret-dunya-kupasi-finalinde-sahaya-nasil-girdi-1064891017.html
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nusret, nusret gökçe, restoran, sosyal medya, tuz

Nusret Gökçe: Bir sırt çantası ve 500 dolar borç ile yola çıktım

11:13 06.01.2023
© REUTERSNusret Gökçe, Salt Bae
Nusret Gökçe, Salt Bae - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© REUTERS
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Nusret Gökçe, Inbusiness dergisinin yeni sayısına kapak oldu. 7 ülkede 32 restoranı olan Gökçe, çalışma hayatına dair ayrıntıları paylaştı ve "Bir sırt çantası ve 500 dolar borç ile yola çıktım" dedi.
Nusret Gökçe, Inbusiness dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Çalışma hayatında yaşadığı zorlukları anlatan Nusret'in röportajından satır başları şöyle:
Amerika'dan 9 kez vize alamadım ama vazgeçmedim. Odaklandığım hedeften geri dönmem. Şu an Amerika'da 8 restoranım var.
2007'de maaşım bin 800 lirayken 500 dolar borç para ve bir sırt çantasıyla, sıfır İngilizce, sıfır İspanyolca ile Arjantin'e gittim.
Beraber çalıştığım 4 bin kişi var. Sürekli seyahat ettiğim 5 kişi ise masörüm, yardımcım ve sosyal medya ekibim.
Nusret Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
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