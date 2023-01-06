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https://sputniknews.com.tr/20230106/musiad-baskani-asmali-enflasyonun-makul-seviyelere-inmesini-bekliyoruz-1065472526.html
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyonun makul seviyelere inmesini bekliyoruz
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyonun makul seviyelere inmesini bekliyoruz
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, alınan tedbirlerle enflasyonun 2023'te daha makul seviyelere inmesini... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T22:54+0300
2023-01-06T23:02+0300
ekonomi
müsiad
müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad)
sakarya üniversitesi
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Sakarya'nın Erenler ilçesindeki MÜSİAD Hizmet Binası'nda düzenlenen Sakarya Şubesi 20. Olağan Genel Kurulu, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin, 2022'de yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen dimdik ayakta durduğunu, dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G-20 ülkelerinin ortalamasının üzerinde büyüdüğünü anlattı.'Şüphesiz uzun vadeli hedeflere bir anda ulaşmak mümkün değil'Gelişmiş ülkelerde resesyon ve durgunluk senaryolarının konuşulduğu zorlu dönemde Türkiye ekonomisinin büyümeye devam etmesinin, ülkenin dış şoklara karşı bağışıklığının ne denli güçlendiğinin açık ispatı olduğuna dikkati çeken Asmalı, "Tüm bu gelişmeler, Türkiye ekonomi modelinin meyvelerini yavaş yavaş vermeye başladığını bizlere gösteriyor. Şüphesiz uzun vadeli hedeflere bir anda ulaşmak mümkün değil. Seçici ve hedef odaklı politikaları uygulamaya devam ettiğimiz ve sabır gösterdiğimiz takdirde güçlü reel sektörüyle Türkiye'nin orta gelir tuzağına düşmeden, refah ve kalkınma hamlelerine devam edeceğine inancımız tamdır" ifadesini kullandı.Asmalı, alınan tedbirlerle enflasyonun 2023'te daha makul seviyelere inmesini beklediklerini dile getirerek, "Fedakarlıkta sınır tanımadan, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için durmadan çalışmak, hepimiz üretmek zorundayız. Muhteşem medeniyetin mirasçıları, şanlı ecdadın torunları olarak daima Tuna Nehri gibi vakur, Nil Nehri gibi bereketli, Kızılırmak gibi dingin, Dicle ve Fırat gibi akil, Sakarya gibi coşkun akmak zorundayız" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221208/musiad-yetkilisi-ozen-gida-fiyatlarini-dusurmek-icin-uretim-seferberligi-sart-1064345009.html
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müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad), sakarya üniversitesi
müsiad, müstakil sanayici ve işadamları derneği (müsiad), sakarya üniversitesi

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyonun makul seviyelere inmesini bekliyoruz

22:54 06.01.2023 (güncellendi: 23:02 06.01.2023)
© MÜSİADMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı,
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© MÜSİAD
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, alınan tedbirlerle enflasyonun 2023'te daha makul seviyelere inmesini beklediklerini belirterek, "Fedakarlıkta sınır tanımadan, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için durmadan çalışmak, hepimiz üretmek zorundayız" dedi.
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki MÜSİAD Hizmet Binası'nda düzenlenen Sakarya Şubesi 20. Olağan Genel Kurulu, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin, 2022'de yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen dimdik ayakta durduğunu, dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G-20 ülkelerinin ortalamasının üzerinde büyüdüğünü anlattı.

'Şüphesiz uzun vadeli hedeflere bir anda ulaşmak mümkün değil'

Gelişmiş ülkelerde resesyon ve durgunluk senaryolarının konuşulduğu zorlu dönemde Türkiye ekonomisinin büyümeye devam etmesinin, ülkenin dış şoklara karşı bağışıklığının ne denli güçlendiğinin açık ispatı olduğuna dikkati çeken Asmalı, "Tüm bu gelişmeler, Türkiye ekonomi modelinin meyvelerini yavaş yavaş vermeye başladığını bizlere gösteriyor. Şüphesiz uzun vadeli hedeflere bir anda ulaşmak mümkün değil. Seçici ve hedef odaklı politikaları uygulamaya devam ettiğimiz ve sabır gösterdiğimiz takdirde güçlü reel sektörüyle Türkiye'nin orta gelir tuzağına düşmeden, refah ve kalkınma hamlelerine devam edeceğine inancımız tamdır" ifadesini kullandı.
Asmalı, alınan tedbirlerle enflasyonun 2023'te daha makul seviyelere inmesini beklediklerini dile getirerek, "Fedakarlıkta sınır tanımadan, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için durmadan çalışmak, hepimiz üretmek zorundayız. Muhteşem medeniyetin mirasçıları, şanlı ecdadın torunları olarak daima Tuna Nehri gibi vakur, Nil Nehri gibi bereketli, Kızılırmak gibi dingin, Dicle ve Fırat gibi akil, Sakarya gibi coşkun akmak zorundayız" diye konuştu.
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