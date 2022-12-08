https://sputniknews.com.tr/20221208/musiad-yetkilisi-ozen-gida-fiyatlarini-dusurmek-icin-uretim-seferberligi-sart-1064345009.html

MÜSİAD yetkilisi Özen: Gıda fiyatlarını düşürmek için üretim seferberliği şart

MÜSİAD yetkilisi Özen: Gıda fiyatlarını düşürmek için üretim seferberliği şart

MÜSİAD Tarım ve Gıda Komitesi Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, “Eğer Türkiye ve dünya gıda fiyatlarını sabitlemek ve gıdaya ulaşamama riskini bertaraf etmek... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T16:02+0300

2022-12-08T16:02+0300

2022-12-08T16:03+0300

anlat bana

türkiye

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cemal özen

market

üretim

tarım

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MÜSİAD yetkilisi Özen: Gıda fiyatlarını düşürmek için üretim seferberliği şart 07.12.2022 ANLAT BANA MÜSİAD yetkilisi Özen: Gıda fiyatlarını düşürmek için üretim seferberliği şart 07.12.2022 ANLAT BANA

MÜSİAD’ın Tarım ve Gıda Komitesi Sektör Kurulu Başkanı ve Onur Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, gıda fiyatlarının nasıl düşebileceğini Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında anlattı.‘Maliyetler ne yazık ki piyasa ve ekonomistler tarafından göz ardı ediliyor’Özen, “Bundan 4 ay önce bir ürünü Antalya’da 0 liraya aldığınızda İstanbul deposunda 4 lira maliyeti vardı. Bu birkaç ay önce 5 liraya çıktı. Şu anda hiç para ödemediğimiz bir ürünün İstanbul’daki depoya teslimi 7.5 lira oldu. Bu ürün 9.90 lira ile market rafına çıkıyor. 9.90’ın altına sattığınızda zarar ediyorsunuz. Yerinde 3 lira olan ürünü perakendeci 13 liraya satarsa zarar eder. Basit bir gözle baktığınızda 3 lira olan ürünün rafta 13 lira olması rahatsızlık verici. Maliyetler ne yazık ki piyasa ve ekonomistler tarafından göz ardı ediliyor. Tarlada domates toplanıyor ve bunun bir maliyeti var. Bir gömlek de kumaştan yapılıyor ve bir kumaşın maliyeti 50 lira ancak gömleği 500 liraya alıyoruz. Halkın genel ihtiyacı olan ürün için tarlada bu kadar ama perakendecide bu kadar gibi bir algı oluşmuş. Pazara fırsat yaratacak bizim önümüzü açıp işimizi geliştirecek bir ortamımız yok” dedi.‘Biz ürünü üretmediğimiz sürece fiyatı belirleyen tek temel unsur arz talep dengesidir’Gıda ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması için muhakkak üretimin artırılması gerektiğini vurgulayan Özen, “Yapılacak tek bir şey var, eğer Türkiye ve dünya gıda fiyatlarını sabitlemek ve gıdaya ulaşamama riskini bertaraf etmek istiyorsa, üretimi artırmak zorunda. Tüm ARGE planlamaları, genetik tohum araştırmaları, tarım teknolojileri, 1 metrekare arazinin bile boş kalmamasını sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Artık üretim seferberliğine ve düşük metrekarede yüksek verim alacak bir yapıya geçilmesi gerekiyor. Biz ürünü üretmediğimiz sürece fiyatı belirleyen tek temel unsur arz talep dengesidir. Arzı artıramadığınız sürece fiyatı düşüremezsiniz bu yüzden üretimde seferberlik ilan edilmeli. Bizim önerdiğimiz politikada ihracatın da kontrollü yapılması var. İhracatın kapılarını açtığınızda döviz geliyor ama iç piyasada dengesizlik oluşuyor. Örneği bizim domatesimizde 120 birim üretimimiz var ise ve iç piyasada talebimiz 100 birimse, 20 bini ihraç edebiliriz ancak biz 60 birimi ihraç ediyoruz. O zaman ne oluyor, ticareti yapan aracı bu talebin karşısında duramıyor ve fiyat yükseliyor. O yüzden iç piyasanın ihtiyacı olan ürün kalmalı, onun üzerindeki ihraç edilebilir. Kısa vadede fiyatların düzenli akışının sağlanması için bu yaklaşıma geçilmeli” dedi.‘Çiftçiye verilen teşvik araziye değil ürüne verilmeli’Üretimin artırılmasını üç başlıkta anlatan Özen, ilk olarak çiftçiye verilen teşviklerde sistemin değişmesi gerektiğini söyledi. Özen, “Teşvik sisteminde sadeleşmeye ve üretime odaklı düzene geçmek gerekiyor. Teşvik araziye değil ürüne verilmeli. Verimsiz bir arazi ile verimli bir araziye verilen teşvik aynı. Öncelikle önerimiz teşviklerin direkt ürüne verilmesi. Ürün odaklı çalışmalarla işini daha iyi yapan ve daha fazla üreten çiftçiye daha çok teşvikin yolu açılır” dedi.‘Gençlere tarımı sevdirmemiz gerek’Türkiye’de çiftçilerin yaş ortalamasının 55 olduğunu ve gençlere tarımın sevdirilmesi gerektiğini kaydeden Özen, “Artık tarım insanların babasından kalan araziyi ekerek tarımı ilerleteceği dönemde değil. Türkiye’de çiftçinin yaş ortalaması 55. İkinci aşamada mutlaka tarımı gençlere sevdirmemiz gerekiyor. Eğer gençler tarımın içine girerse o zaman verimlilik artacaktır” dedi. Üçüncü olarak köykent adını verdikleri tarım-sanayi-teknoloji köyleri kurmak gerektiğini kaydeden Özen, büyük sera ve projelerle tarımsal üretimi desteklemek gerektiğini kaydetti.‘Çiftçi artık riske giremiyor’Artan üretim maliyetleri sebebiyle çiftçinin artık riske giremediğini kaydeden Özen, “Anlaşmalı tarım ile çiftçi daha ürünü ekmeden maliyetini hesaplayarak cebine girecek paranın ortalamasını bilmeli. Önceki yıllarda gıda ürünleri ucuz olduğu için çiftçi riske girebiliyordu ancak artık giremiyor. Bu anlamda müstahsili rahatlatacak ve onu garantiye alacak yapıların kurulması lazım” dedi.

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2022

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