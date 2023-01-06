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https://sputniknews.com.tr/20230106/mersin-limaninda-patates-yuklu-gemide-45-kilo-kokain-ele-gecirildi-1065466569.html
Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda bir konteynırda yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
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kokain
narkotik köpeği
türkiye
mersin limanı
mısır
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Bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belçika'dan Mısır'a oradan da Malta bandıralı başka bir gemiyle Mersin Limanı'na gönderilen konteynırda arama yaptı. Resmi evraklarında içerisinde 'patates' yüklü olduğu bildirilen ve varış noktası Lübnan'ın Beyrut Limanı olan konteynırda, narkotik köpeği 'Anka' vasıtasıyla yapılan aramada, soğutucu bölümüne gizlenmiş 37 paket halinde 45 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-soylu-ulkeye-giris-yapan-tirda-35-kg-kokain-ele-gecirildi-1064992006.html
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kokain, narkotik köpeği, mersin limanı, mısır
kokain, narkotik köpeği, mersin limanı, mısır

Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi

19:19 06.01.2023 (güncellendi: 19:24 06.01.2023)
© İHAMersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© İHA
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Mersin Limanı'nda bir konteynırda yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belçika'dan Mısır'a oradan da Malta bandıralı başka bir gemiyle Mersin Limanı'na gönderilen konteynırda arama yaptı.
Resmi evraklarında içerisinde 'patates' yüklü olduğu bildirilen ve varış noktası Lübnan'ın Beyrut Limanı olan konteynırda, narkotik köpeği 'Anka' vasıtasıyla yapılan aramada, soğutucu bölümüne gizlenmiş 37 paket halinde 45 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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