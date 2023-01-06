https://sputniknews.com.tr/20230106/mersin-limaninda-patates-yuklu-gemide-45-kilo-kokain-ele-gecirildi-1065466569.html
Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda bir konteynırda yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T19:19+0300
2023-01-06T19:19+0300
2023-01-06T19:24+0300
kokain
narkotik köpeği
türkiye
mersin limanı
mısır
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Bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belçika'dan Mısır'a oradan da Malta bandıralı başka bir gemiyle Mersin Limanı'na gönderilen konteynırda arama yaptı. Resmi evraklarında içerisinde 'patates' yüklü olduğu bildirilen ve varış noktası Lübnan'ın Beyrut Limanı olan konteynırda, narkotik köpeği 'Anka' vasıtasıyla yapılan aramada, soğutucu bölümüne gizlenmiş 37 paket halinde 45 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-soylu-ulkeye-giris-yapan-tirda-35-kg-kokain-ele-gecirildi-1064992006.html
türkiye
mersin limanı
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kokain, narkotik köpeği, mersin limanı, mısır
kokain, narkotik köpeği, mersin limanı, mısır
Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi
19:19 06.01.2023 (güncellendi: 19:24 06.01.2023) Abone ol
Mersin Limanı'nda bir konteynırda yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belçika'dan Mısır'a oradan da Malta bandıralı başka bir gemiyle Mersin Limanı'na gönderilen konteynırda arama yaptı.
Resmi evraklarında içerisinde 'patates' yüklü olduğu bildirilen ve varış noktası Lübnan'ın Beyrut Limanı olan konteynırda, narkotik köpeği 'Anka' vasıtasıyla yapılan aramada, soğutucu bölümüne gizlenmiş 37 paket halinde 45 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.