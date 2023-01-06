https://sputniknews.com.tr/20230106/mersin-limaninda-patates-yuklu-gemide-45-kilo-kokain-ele-gecirildi-1065466569.html

Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda patates yüklü gemide 45 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda bir konteynırda yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T19:19+0300

2023-01-06T19:19+0300

2023-01-06T19:24+0300

kokain

narkotik köpeği

türkiye

mersin limanı

mısır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065466424_0:0:3520:1981_1920x0_80_0_0_a50270312274e4759a9281fb4f4b9b7a.jpg

Bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belçika'dan Mısır'a oradan da Malta bandıralı başka bir gemiyle Mersin Limanı'na gönderilen konteynırda arama yaptı. Resmi evraklarında içerisinde 'patates' yüklü olduğu bildirilen ve varış noktası Lübnan'ın Beyrut Limanı olan konteynırda, narkotik köpeği 'Anka' vasıtasıyla yapılan aramada, soğutucu bölümüne gizlenmiş 37 paket halinde 45 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-soylu-ulkeye-giris-yapan-tirda-35-kg-kokain-ele-gecirildi-1064992006.html

türkiye

mersin limanı

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kokain, narkotik köpeği, mersin limanı, mısır