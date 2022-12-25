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https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-soylu-ulkeye-giris-yapan-tirda-35-kg-kokain-ele-gecirildi-1064992006.html
Bakan Soylu: Ülkeye giriş yapan TIR'da 35 kg kokain ele geçirildi
Bakan Soylu: Ülkeye giriş yapan TIR'da 35 kg kokain ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den ülkeye giriş yapan bir tırda 35 kilogram kokain ve 460 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-25T11:50+0300
2022-12-25T11:52+0300
türkiye
süleyman soylu
edirne
tir
uyuşturucu
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Bakan Soylu, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süren takibi sonucu ülkeye giriş yapan bir tırda, 460 kilogram ecstasy, 35 kilogram kokain, 2 kilogram metamfetamin, 760 gram reçine esrar ve 9 tüp likit esrar ele geçirildiğini duyurdu.Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucunun "kökünü kurutana kadar" mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
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süleyman soylu, edirne, tir, uyuşturucu
süleyman soylu, edirne, tir, uyuşturucu

Bakan Soylu: Ülkeye giriş yapan TIR'da 35 kg kokain ele geçirildi

11:50 25.12.2022 (güncellendi: 11:52 25.12.2022)
© AAGözaltı- Operasyon- Polis
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den ülkeye giriş yapan bir tırda 35 kilogram kokain ve 460 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süren takibi sonucu ülkeye giriş yapan bir tırda, 460 kilogram ecstasy, 35 kilogram kokain, 2 kilogram metamfetamin, 760 gram reçine esrar ve 9 tüp likit esrar ele geçirildiğini duyurdu.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucunun "kökünü kurutana kadar" mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
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