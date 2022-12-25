https://sputniknews.com.tr/20221225/bakan-soylu-ulkeye-giris-yapan-tirda-35-kg-kokain-ele-gecirildi-1064992006.html

Bakan Soylu: Ülkeye giriş yapan TIR'da 35 kg kokain ele geçirildi

Bakan Soylu: Ülkeye giriş yapan TIR'da 35 kg kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den ülkeye giriş yapan bir tırda 35 kilogram kokain ve 460 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

süleyman soylu

edirne

tir

uyuşturucu

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Bakan Soylu, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süren takibi sonucu ülkeye giriş yapan bir tırda, 460 kilogram ecstasy, 35 kilogram kokain, 2 kilogram metamfetamin, 760 gram reçine esrar ve 9 tüp likit esrar ele geçirildiğini duyurdu.Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucunun "kökünü kurutana kadar" mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

türkiye

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süleyman soylu, edirne, tir, uyuşturucu