https://sputniknews.com.tr/20230106/meksikada-el-chaponun-oglunun-yakalanmasiyla-cikan-catismalarda-29-kisi-oldu-1065469093.html
Meksika'da El Chapo'nun oğlunun yakalanmasıyla çıkan çatışmalarda 29 kişi öldü
Meksika'da El Chapo'nun oğlunun yakalanmasıyla çıkan çatışmalarda 29 kişi öldü
Meksika'da "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması üzerine çıkan çatışmalarda 10'u asker... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T21:05+0300
2023-01-06T21:05+0300
2023-01-06T21:05+0300
dünya
meksika
el chapo
ovidio guzman lopez
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Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sivillerin hayatlarının tehlikeye girmemesi için operasyonun hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Güvenliğin sağlanması için görev başında olan 10 asker hayatını kaybetti, 35 asker yaralandı." ifadesini kullandı.Askerlerin kaybı nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Lopez Obrador, onlar için özel bir cenaze töreni düzenleneceğini bildirdi.Çıkan çatışmalarda 10'u asker 29 kişi öldü, 35 asker yaralandı.Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da operasyonlara 3 bin 586 silahlı kuvvetler mensubunun katıldığı, çatışmalarda 19 çete üyesinin öldürüldüğü, 21 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.Açıklamada, operasyonlarda 26'sı zırhlı araç olmak üzere çok sayıda cephaneliğin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.Sinaloa Valisi Ruben Rocha, kentlerde kontrolün neredeyse sağlandığını vurgulayarak, hayatın normale döndüğünü söyledi.Çatışmaların yol açtığı şiddet sarmalında, çok sayıda askeri araç tahrip oldu, onlarca araç ateşe verildi ve 100'den fazla uçuş iptal edildi.Yakalanan Ovidio Guzman Lopez ise 2015'te babası El Chapo'nun da tutulduğu Meksika Eyaletindeki Almoloya Hapishanesi olarak bilinen Federal Sosyal Uyum Merkezine (CEFERESO) götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230106/el-chaponun-oglu-yakalanmisti-sinaloa-kartelinin-girdigi-catismalarda-2-olu-18-yarali-1065444664.html
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meksika, el chapo, ovidio guzman lopez
meksika, el chapo, ovidio guzman lopez
Meksika'da El Chapo'nun oğlunun yakalanmasıyla çıkan çatışmalarda 29 kişi öldü
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Meksika'da "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması üzerine çıkan çatışmalarda 10'u asker 29 kişi öldü.
Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sivillerin hayatlarının tehlikeye girmemesi için operasyonun hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Güvenliğin sağlanması için görev başında olan 10 asker hayatını kaybetti, 35 asker yaralandı." ifadesini kullandı.
Askerlerin kaybı nedeniyle üzgün olduklarını dile getiren Lopez Obrador, onlar için özel bir cenaze töreni düzenleneceğini bildirdi.
Çıkan çatışmalarda 10'u asker 29 kişi öldü, 35 asker yaralandı.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da operasyonlara 3 bin 586 silahlı kuvvetler mensubunun katıldığı, çatışmalarda 19 çete üyesinin öldürüldüğü, 21 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, operasyonlarda 26'sı zırhlı araç olmak üzere çok sayıda cephaneliğin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Sinaloa Valisi Ruben Rocha, kentlerde kontrolün neredeyse sağlandığını vurgulayarak, hayatın normale döndüğünü söyledi.
Çatışmaların yol açtığı şiddet sarmalında, çok sayıda askeri araç tahrip oldu, onlarca araç ateşe verildi ve 100'den fazla uçuş iptal edildi.
Yakalanan Ovidio Guzman Lopez ise 2015'te babası El Chapo'nun da tutulduğu Meksika Eyaletindeki Almoloya Hapishanesi olarak bilinen Federal Sosyal Uyum Merkezine (CEFERESO) götürüldü.