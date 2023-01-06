https://sputniknews.com.tr/20230106/mac-sirasinda-kalbi-duran-nfl-oyuncusu-damar-hamlin-komadan-cikti-maci-kim-kazandi-1065454935.html
Maç sırasında kalbi duran NFL oyuncusu Damar Hamlin komadan çıktı: 'Maçı kim kazandı?'
Maç sırasında kalbi duran NFL oyuncusu Damar Hamlin komadan çıktı: 'Maçı kim kazandı?'
Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan müsabakada yere yığılan Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin komadan çıktı. Hamlin, hastanede... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T13:59+0300
2023-01-06T13:59+0300
2023-01-06T14:00+0300
spor
damar hamlin
nfl
hastane
koma
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Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan müsabakada kalbi durarak komaya giren Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin uyandı.Hamlin, hasta yatağında uyanır uyanmaz doktorlara maçı kimin kazandığını sordu.Doktoru ise Hamlin'e "Damar sen kazandın, hayatının maçını kazandın" yanıtını verdi.ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi'nde tedavi gören Hamlin, henüz solunum cihazına bağlı yaşıyor.Öte yandan Buffalo Bills'ten yapılan açıklamada, "Ciğerleri iyileşmeye devam ediyor ve düzenli bir şekilde iyileşiyor. Gösterdiğiniz sevgi ve destek için teşekkürler" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230103/nfl-macinda-kalbi-duran-buffalo-bills-oyuncusu-damar-hamlinin-durumu-kritik-1065321460.html
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damar hamlin, nfl, hastane, koma
damar hamlin, nfl, hastane, koma
Maç sırasında kalbi duran NFL oyuncusu Damar Hamlin komadan çıktı: 'Maçı kim kazandı?'
13:59 06.01.2023 (güncellendi: 14:00 06.01.2023) Abone ol
Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan müsabakada yere yığılan Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin komadan çıktı. Hamlin, hastanede gözünü açar açmaz müsabakayı kimin kazandığını sordu.
Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan müsabakada kalbi durarak komaya giren Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin uyandı.
Hamlin, hasta yatağında uyanır uyanmaz doktorlara maçı kimin kazandığını sordu.
Doktoru ise Hamlin'e "Damar sen kazandın, hayatının maçını kazandın" yanıtını verdi.
ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi'nde tedavi gören Hamlin, henüz solunum cihazına bağlı yaşıyor.
Öte yandan Buffalo Bills'ten yapılan açıklamada, "Ciğerleri iyileşmeye devam ediyor ve düzenli bir şekilde iyileşiyor. Gösterdiğiniz sevgi ve destek için teşekkürler" denildi.