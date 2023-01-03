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NFL maçında kalbi duran Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in durumu kritik
NFL maçında kalbi duran Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in durumu kritik
Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan karşılaşmada yere yığılan Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in sağlık durumunun kritik olduğu... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T11:33+0300
2023-01-03T11:40+0300
spor
ulusal amerikan futbol ligi nfl
kalp krizi
damar hamlin
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Bills takımından yapılan açıklamada, maçta girdiği ikili mücadelenin ardından yere yığılan 24 yaşındaki Hamlin'in kalbinin durduğu belirtildi.Hamlin'in kalp atışlarının, sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapılan kalp masajıyla geri getirildiği ifade edildi. Sonrasında hastaneye kaldırılan ABD'li oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.Damar Hamlin, maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girmişti. Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD'li oyuncu, kısa süre sonra yere yığılmıştı. Saha içinde yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunulan Hamlin, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ev sahibi Bengals'ın 7-3 üstünlüğüyle sürerken yarıda kalan karşılaşmanın ertelendiği duyurulmuştu.
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ulusal amerikan futbol ligi nfl, kalp krizi, damar hamlin
ulusal amerikan futbol ligi nfl, kalp krizi, damar hamlin

NFL maçında kalbi duran Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in durumu kritik

11:33 03.01.2023 (güncellendi: 11:40 03.01.2023)
© AFP 2022 / RHONA WISEBuffalo Bills
Buffalo Bills - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / RHONA WISE
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Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Cincinnati Bengals ile oynanan karşılaşmada yere yığılan Buffalo Bills oyuncusu Damar Hamlin'in sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.
Bills takımından yapılan açıklamada, maçta girdiği ikili mücadelenin ardından yere yığılan 24 yaşındaki Hamlin'in kalbinin durduğu belirtildi.
Hamlin'in kalp atışlarının, sağlık görevlileri tarafından saha içinde yapılan kalp masajıyla geri getirildiği ifade edildi. Sonrasında hastaneye kaldırılan ABD'li oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.
Damar Hamlin, maçın ilk çeyreğinde Bengals oyuncusu Tee Higgins ile ikili mücadeleye girmişti. Mücadelenin ardından ayağa kalkan ABD'li oyuncu, kısa süre sonra yere yığılmıştı. Saha içinde yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunulan Hamlin, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ev sahibi Bengals'ın 7-3 üstünlüğüyle sürerken yarıda kalan karşılaşmanın ertelendiği duyurulmuştu.
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