James Cameron'dan Avatar 3 için yeşil ışık: Ateş halkı geliyor

Vizyona girdiği 2009 yılından bu yana ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar'ın uzun süredir beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu izleyiciyle buluştu.13 yıl aradan sonra görsel efektleriyle hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alan filmin yönetmen James Cameron, serinin devam filminde ne tür konuların işleneceğini anlattı.Fransa kanalı 20 Minutes ile söyleşi yapan Cameron, üçüncü filmde farklı bir Na'vi kabilesinin tanıtılacağını söyledi.Hep iyi yönleriyle öne çıkan Na'vilerin diğer yönlerinin de ortaya konacağını belirten yönetmen “İzleyiciler, sıradaki filmde şimdiye kadar gösterdiklerimden farklı bir kültürle karşılaşabilirler. Sonraki filmde ateş kökenli ‘Kül Halkı’ olacak. Na'vileri farklı bir açıdan göstermeyi istiyorum çünkü şimdiye kadar hep iyi yönlerini ele aldım” ifadelerini kullandı.Üçüncü filmin çekimleri tamamlandıİnsanların hep kötü olarak gösterildiğini belirten Cameron “Ana karakterlerin hikayesine devam ederken bir yandan yeni dünyalar da keşfedeceğiz. Serinin son kısımlarının en iyileri olacağını söyleyebilirim. Bu filmler başlangıçtı, ana yemeği sunmadan önce masayı kurmak gibiydi. Her şey Avatar 2'nin nasıl geri dönüş alacağına bağlı” dedi.Çekimleri tamamlanan üçüncü filmin 20 Aralık 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.Neden mavi renk?16 Aralık'ta beyazperdeye geri dönen filmin yönetmeni, Na’Vi adı verilen halkın neden mavi renk olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Seri boyunca bu halkın ten renginin neden mavi olduğu hiçbir zaman açıklanmamıştı.'Kahve tonları insanlara ait, yeşil çok kullanıldı, SpongeBob sarıydı' Empire dergisine konuşan ünlü yönetmen, “Eğer renk konusuna gelecek olursak, yeşil zaten çok kullanıldı. Yeşil uzaylıların filmlerde kullanılması uzun bir geçmişe dayanır. Ayrıca bir de Hulk karakteri var tabii” dedi.Cameron sözlerine “Pembe ve kahve tonları ise insanlara ait olduğu için uzaylı hissini vermiyordu. SpongeBob sarıydı. Sonuç olarak ya mavi ya da mor olacaktı. Mor benim en sevdiğim renk ama ana biyolüminesans renklerinden biri olan moru Na’Vi halkı için önemli olan Eywa için kullanmaya karar verdik” dedi.Cameron “Annem bana bir zamanlar altı göğsü olan uzun mavi kadınlarla ilgili bir rüyasından bahsetmişti. Aklımda inanılmaz bir görüntü canlandı. Bu görüntüyü çizdim ama göğüsler hayalimdeki kadar güzel görünmedi. Sonuç olarak... maviyi seçtik” açıklamasında bulundu.

James Cameron'dan Avatar 3 için yeşil ışık: Ateş halkı geliyor

Avatar’ın 13 yıldır beklenen devam filmi sonunda izleyiciyle buluştu. Tüm dünyada ve Türkiye'de aynı anda vizyona giren ve gişede hasılat rekoru kıran 'Avatar: The Way of Water' (Avatar: Suyun Yolu) filminin yönetmeni James Cameron, 3 film için yeşil ışık yaktı.