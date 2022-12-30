https://sputniknews.com.tr/20221230/avatar-suyun-yolu-2-haftada-1-milyar-dolar-hasilat-yapan-ilk-film-oldu-1065212938.html
Avatar: Suyun Yolu, 14 günde 1 milyar dolar hasılatla rekor kırdı
Avatar: Suyun Yolu, 14 günde 1 milyar dolar hasılatla rekor kırdı
Avatar: Suyun Yolu, sadece 14 günde dünya çapında 1 milyar dolar hasılata ulaştı ve 2022 yılında bu önemli başarıya en hızlı ulaşan film oldu. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T12:22+0300
2022-12-30T12:22+0300
2022-12-30T12:57+0300
yaşam
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gişe hasılatı
sinema
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Avatar: Suyun Yolu filmi, Kuzey Amerika'da 317 milyon dolar, dünya çapında da 713 milyon dolar hasılat elde ederek toplamda 1 milyar dolara ulaştı.IMDb'ye bağlı Box Office Mojo'nun verilerine göre film, Türkiye'de de bugüne dek 3 milyon 990 bin 82 dolar hasılat elde etti.Bu sayılarla birlikte Jurassic World: Hakimiyet filmini ikinci sıraya çekerek zirveye yerleşen yapım, pandemi döneminde de şimdiden en yüksek hasılat elde eden üçüncü film oldu.2022 yılında bir milyar dolar barajını aşabilen diğer iki filmden ilki olan Jurassic World: Hakimiyet'in bu miktara ulaşması 4 ay sürerken, Top Gun: Maverick aynı miktara 41 günde ulaşmıştı.Pandemi sonrası sinemalara dönen ilk filmlerden olan ve 2021 yılında yayınlanan Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok filmi, bir milyar dolara sadece 12 günde ulaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221222/sinemalardaki-teknolojik-altyapi-avatari-kaldiramadi-japonyada-projektorler-coktu-1064872658.html
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avatar, gişe hasılatı, sinema
avatar, gişe hasılatı, sinema
Avatar: Suyun Yolu, 14 günde 1 milyar dolar hasılatla rekor kırdı
12:22 30.12.2022 (güncellendi: 12:57 30.12.2022) Abone ol
Avatar: Suyun Yolu, sadece 14 günde dünya çapında 1 milyar dolar hasılata ulaştı ve 2022 yılında bu önemli başarıya en hızlı ulaşan film oldu.
Avatar: Suyun Yolu filmi, Kuzey Amerika'da 317 milyon dolar, dünya çapında da 713 milyon dolar hasılat elde ederek toplamda 1 milyar dolara ulaştı.
IMDb'ye bağlı Box Office Mojo'nun verilerine göre film, Türkiye'de de bugüne dek 3 milyon 990 bin 82 dolar hasılat elde etti.
Bu sayılarla birlikte Jurassic World: Hakimiyet filmini ikinci sıraya çekerek zirveye yerleşen yapım, pandemi döneminde de şimdiden en yüksek hasılat elde eden üçüncü film oldu.
2022 yılında bir milyar dolar barajını aşabilen diğer iki filmden ilki olan Jurassic World: Hakimiyet'in bu miktara ulaşması 4 ay sürerken, Top Gun: Maverick aynı miktara 41 günde ulaşmıştı.
Pandemi sonrası sinemalara dönen ilk filmlerden olan ve 2021 yılında yayınlanan Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok filmi, bir milyar dolara sadece 12 günde ulaşmıştı.