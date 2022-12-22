https://sputniknews.com.tr/20221222/sinemalardaki-teknolojik-altyapi-avatari-kaldiramadi-japonyada-projektorler-coktu-1064872658.html
Sinemalardaki teknolojik altyapı Avatar'ı kaldıramadı: Japonya'da projektörler çöktü
Sinemalardaki teknolojik altyapı Avatar'ı kaldıramadı: Japonya'da projektörler çöktü
Japonya'daki bazı sinemalarda yer alan teknolojik altyapı 'Avatar: Suyun Yolu' filminde kullanılan zengin görsel içeriği kaldırmakta güçlük çekince bazı... 22.12.2022, Sputnik Türkiye
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Sinemaseverlerin heyecanla beklediği ‘Avatar: The Way of the Water’ (Avatar: Suyun Yolu) filmi uzun yıllar süren bekleyişin ardından vizyona girdi. Zengin görselliğe sahip filmde kullanılan son teknoloji, Japonya’da film projektörlerinin çökmesine neden oldu.Bloomberg'in haberine göre Japonya’daki birçok sinema salonu filmi yayınlarken teknik sorunlar yaşadıklarını bildirirken, sinema salonlarından bazıları çareyi 48 fps kare hızını geleneksel 24 fps kare hızına düşürmekte buldu.Haberde teknik aksaklık nedeniyle filmi izlemeye gelenlerin geri çevrildiği, hali hazırda bileti olanlara ise geri ödeme yapıldığı belirtildi. İzleyicilerin bazıları, tepkilerini sosyal medyaya taşıdı.James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği Avatar: Suyun Yolu filminde kullanılan son teknoloji, filmdeki kare hızının yakalanabilmesi için en yeni projektör kullanımını veya mevcut projektörlerin güncellenmesini gerektiriyor. Bu nedenle pek çok sinema salonu yüksek kare hızlı (HFR) olarak kabul edilen 48 fps oynatmayı desteklemiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221219/avatar-2yi-izlerken-kalp-krizinden-oldu-1064763061.html
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avatar, avatar (film), sinema, japonya
Sinemalardaki teknolojik altyapı Avatar'ı kaldıramadı: Japonya'da projektörler çöktü
14:32 22.12.2022 (güncellendi: 14:35 22.12.2022) Abone ol
Japonya'daki bazı sinemalarda yer alan teknolojik altyapı 'Avatar: Suyun Yolu' filminde kullanılan zengin görsel içeriği kaldırmakta güçlük çekince bazı projektörler çöktü. Sinemalardaki teknik aksaklık nedeniyle çok sayıda seans iptal edildi. Bilet iadesi alan izleyiciler ise salonlardan hayal kırıklığı ile ayrıldı.
Sinemaseverlerin heyecanla beklediği ‘Avatar: The Way of the Water’ (Avatar: Suyun Yolu) filmi uzun yıllar süren bekleyişin ardından vizyona girdi. Zengin görselliğe sahip filmde kullanılan son teknoloji, Japonya’da film projektörlerinin çökmesine neden oldu.
Bloomberg'in haberine
göre Japonya’daki birçok sinema salonu filmi yayınlarken teknik sorunlar yaşadıklarını bildirirken, sinema salonlarından bazıları çareyi 48 fps kare hızını geleneksel 24 fps kare hızına düşürmekte buldu.
Haberde teknik aksaklık nedeniyle filmi izlemeye gelenlerin geri çevrildiği, hali hazırda bileti olanlara ise geri ödeme yapıldığı belirtildi. İzleyicilerin bazıları, tepkilerini sosyal medyaya taşıdı.
James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği Avatar: Suyun Yolu filminde kullanılan son teknoloji, filmdeki kare hızının yakalanabilmesi için en yeni projektör kullanımını veya mevcut projektörlerin güncellenmesini gerektiriyor. Bu nedenle pek çok sinema salonu yüksek kare hızlı (HFR) olarak kabul edilen 48 fps oynatmayı desteklemiyor.