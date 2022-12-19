https://sputniknews.com.tr/20221219/avatar-2yi-izlerken-kalp-krizinden-oldu-1064763061.html
Avatar 2'yi izlerken kalp krizinden öldü
Avatar 2'yi izlerken kalp krizinden öldü
Hindistan'da 'Avatar: Suyun Yolu' filmini izleyen bir kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Doktorlar, izleyicinin heyecanının yüksek tansiyon... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T17:10+0300
2022-12-19T17:10+0300
2022-12-19T17:10+0300
yaşam
avatar
kalp krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064762809_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bdae132a8d9bc5aea798b72a31eb5664.jpg
Hindistan'da Lakshmireddy Srinu adlı bir kişi, James Cameron imzalı Avatar devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu'nu izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Doktorlar, hayatını kaybeden Srinu'nun heyecanının yüksek tansiyon semptomlarını tetiklediğini, bunun da kriz geçirmesine neden olduğunu belirtti.Olay, Güney Andra Pradeş eyaletinin Kakinada semtinde bir sinema salonunda meydana gelen olayda, Srinu, filmin ortasında fenalaştıktan sonra Peddapuram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hindistan Times'a konuşan Noida Fortis Hastanesi müdürü Dr. Sanjeev Gera, "Kovid-19'dan sonra kan damarlarımızda devam eden bir iltihaplanma oluşabilir. Bu vakada görüldüğü gibi, stres nedeniyle oluşan kan basıncındaki artış ile kalbin atardamarlarında yırtılma olabilir. Bu da ani kalp durmasına neden olabilir. Bunun nedeni koroner damarlardaki bir plak yırtılması veya heyecana bağlı bir ritim bozukluğunun tetiklenmesi olabilir" ifadelerini kullandı.Ölümün yalnızca bir nedene bağlı olmayacağını belirten Gera, "Bu tür ölümler, heyecan verici maçlar veya duygusal durumlar sırasında meydana gelir. Filmin kendi başına ölüme neden olması pek olası değil" diye konuştu.Daha önce Tayvan'da 42 yaşındaki bir kişi, 2010 yılında Avatar'ın ilk bölümünü izlerken kalp krizinden ölmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221215/gise-rekortmeni-avatarin-13-yil-sonra-gelen-devam-filmi-vizyona-giriyor-1064616014.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064762809_192:0:1092:675_1920x0_80_0_0_15cbea59eb7c6231534e2b1383605692.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avatar, kalp krizi
Avatar 2'yi izlerken kalp krizinden öldü
Abone ol
Hindistan'da 'Avatar: Suyun Yolu' filmini izleyen bir kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Doktorlar, izleyicinin heyecanının yüksek tansiyon semptomlarını tetiklediğini belirtti.
Hindistan'da Lakshmireddy Srinu adlı bir kişi, James Cameron imzalı Avatar devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu'nu izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Doktorlar, hayatını kaybeden Srinu'nun heyecanının yüksek tansiyon semptomlarını tetiklediğini, bunun da kriz geçirmesine neden olduğunu belirtti.
Olay, Güney Andra Pradeş eyaletinin Kakinada semtinde bir sinema salonunda meydana gelen olayda, Srinu, filmin ortasında fenalaştıktan sonra Peddapuram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hindistan Times'a konuşan Noida Fortis Hastanesi müdürü Dr. Sanjeev Gera, "Kovid-19'dan sonra kan damarlarımızda devam eden bir iltihaplanma oluşabilir. Bu vakada görüldüğü gibi, stres nedeniyle oluşan kan basıncındaki artış ile kalbin atardamarlarında yırtılma olabilir. Bu da ani kalp durmasına neden olabilir. Bunun nedeni koroner damarlardaki bir plak yırtılması veya heyecana bağlı bir ritim bozukluğunun tetiklenmesi olabilir" ifadelerini kullandı.
Ölümün yalnızca bir nedene bağlı olmayacağını belirten Gera, "Bu tür ölümler, heyecan verici maçlar veya duygusal durumlar sırasında meydana gelir. Filmin kendi başına ölüme neden olması pek olası değil" diye konuştu.
Daha önce Tayvan'da 42 yaşındaki bir kişi, 2010 yılında Avatar'ın ilk bölümünü izlerken kalp krizinden ölmüştü.