https://sputniknews.com.tr/20221219/avatar-2yi-izlerken-kalp-krizinden-oldu-1064763061.html

Avatar 2'yi izlerken kalp krizinden öldü

Avatar 2'yi izlerken kalp krizinden öldü

Hindistan'da 'Avatar: Suyun Yolu' filmini izleyen bir kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Doktorlar, izleyicinin heyecanının yüksek tansiyon... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T17:10+0300

2022-12-19T17:10+0300

2022-12-19T17:10+0300

yaşam

avatar

kalp krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064762809_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bdae132a8d9bc5aea798b72a31eb5664.jpg

Hindistan'da Lakshmireddy Srinu adlı bir kişi, James Cameron imzalı Avatar devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu'nu izlerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Doktorlar, hayatını kaybeden Srinu'nun heyecanının yüksek tansiyon semptomlarını tetiklediğini, bunun da kriz geçirmesine neden olduğunu belirtti.Olay, Güney Andra Pradeş eyaletinin Kakinada semtinde bir sinema salonunda meydana gelen olayda, Srinu, filmin ortasında fenalaştıktan sonra Peddapuram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hindistan Times'a konuşan Noida Fortis Hastanesi müdürü Dr. Sanjeev Gera, "Kovid-19'dan sonra kan damarlarımızda devam eden bir iltihaplanma oluşabilir. Bu vakada görüldüğü gibi, stres nedeniyle oluşan kan basıncındaki artış ile kalbin atardamarlarında yırtılma olabilir. Bu da ani kalp durmasına neden olabilir. Bunun nedeni koroner damarlardaki bir plak yırtılması veya heyecana bağlı bir ritim bozukluğunun tetiklenmesi olabilir" ifadelerini kullandı.Ölümün yalnızca bir nedene bağlı olmayacağını belirten Gera, "Bu tür ölümler, heyecan verici maçlar veya duygusal durumlar sırasında meydana gelir. Filmin kendi başına ölüme neden olması pek olası değil" diye konuştu.Daha önce Tayvan'da 42 yaşındaki bir kişi, 2010 yılında Avatar'ın ilk bölümünü izlerken kalp krizinden ölmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221215/gise-rekortmeni-avatarin-13-yil-sonra-gelen-devam-filmi-vizyona-giriyor-1064616014.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avatar, kalp krizi