Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230106/dunyanin-en-buyuk-yuzen-kutuphanesi-logos-hope-misirda-demirledi-1065460777.html
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'da demirledi
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'da demirledi
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi olan 'Logos Hope' adlı gemi, Mısır'da demirledi. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T16:19+0300
2023-01-06T16:19+0300
kütüphane
multimedya
fotoğraf
mısır
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065460950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c40f24f200259dbbf20f5b66c974784.jpg
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/06/1065460950_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d43ebf03b52182562103c807da087bec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kütüphane, fotoğraf, mısır, gemi, фото
kütüphane, fotoğraf, mısır, gemi, фото

Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'da demirledi

16:19 06.01.2023
Abone olTelegram
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi olan 'Logos Hope' adlı gemi, Mısır'da demirledi.
© AADünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'ın Port Said Limanı'nda demirledi.
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'da demirledi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'ın Port Said Limanı'nda demirledi.
© AALogos Hope’da bilim, spor, hobiler, aşçılık, sanat, diller ve inanç gibi çok çeşitli konuları kapsayan binlerce kitap bulunuyor.
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'da demirledi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Logos Hope’da bilim, spor, hobiler, aşçılık, sanat, diller ve inanç gibi çok çeşitli konuları kapsayan binlerce kitap bulunuyor.
© AAKütüphane 04- 23 ocak tarihleri arasında halka açık olacak.
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'da demirledi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Kütüphane 04- 23 ocak tarihleri arasında halka açık olacak.
© AAYüzen kütüphane Logos Hope'tan görüntüler...
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'da demirledi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Yüzen kütüphane Logos Hope'tan görüntüler...
© AADünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'ın Port Said Limanı'nda demirledi. 04- 23 Ocak tarihleri arasında halka açık olacak olan Logos Hope'da bilim, spor, hobiler, aşçılık, sanat, diller ve inanç gibi çok çeşitli konuları kapsayan binlerce kitap bulunuyor.
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'da demirledi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'ın Port Said Limanı'nda demirledi. 04- 23 Ocak tarihleri arasında halka açık olacak olan Logos Hope'da bilim, spor, hobiler, aşçılık, sanat, diller ve inanç gibi çok çeşitli konuları kapsayan binlerce kitap bulunuyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала