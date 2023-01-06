Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'da demirledi

© AA Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'ın Port Said Limanı'nda demirledi. 04- 23 Ocak tarihleri arasında halka açık olacak olan Logos Hope'da bilim, spor, hobiler, aşçılık, sanat, diller ve inanç gibi çok çeşitli konuları kapsayan binlerce kitap bulunuyor.