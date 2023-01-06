Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'da demirledi

© AADünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'ın Port Said Limanı'nda demirledi.
1/5
© AA
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'ın Port Said Limanı'nda demirledi.
© AALogos Hope’da bilim, spor, hobiler, aşçılık, sanat, diller ve inanç gibi çok çeşitli konuları kapsayan binlerce kitap bulunuyor.
2/5
© AA
Logos Hope’da bilim, spor, hobiler, aşçılık, sanat, diller ve inanç gibi çok çeşitli konuları kapsayan binlerce kitap bulunuyor.
© AAKütüphane 04- 23 ocak tarihleri arasında halka açık olacak.
3/5
© AA
Kütüphane 04- 23 ocak tarihleri arasında halka açık olacak.
© AAYüzen kütüphane Logos Hope'tan görüntüler...
4/5
© AA
Yüzen kütüphane Logos Hope'tan görüntüler...
© AADünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'ın Port Said Limanı'nda demirledi. 04- 23 Ocak tarihleri arasında halka açık olacak olan Logos Hope'da bilim, spor, hobiler, aşçılık, sanat, diller ve inanç gibi çok çeşitli konuları kapsayan binlerce kitap bulunuyor.
5/5
© AA
Dünyanın en büyük yüzen kütüphanesi 'Logos Hope' Mısır'ın Port Said Limanı'nda demirledi. 04- 23 Ocak tarihleri arasında halka açık olacak olan Logos Hope'da bilim, spor, hobiler, aşçılık, sanat, diller ve inanç gibi çok çeşitli konuları kapsayan binlerce kitap bulunuyor.