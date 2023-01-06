Diyarbakır'da fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı

© MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-AW797636 Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa yolu üzerinde durakta unutulan valiz paniğe neden oldu. Kontrollü şekilde fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet ve kuru sebze çıktı.