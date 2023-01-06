https://sputniknews.com.tr/20230106/diyarbakirda-funye-ile-patlatilan-cantadan-kiyafet-cikti-1065442871.html
Diyarbakır'da fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı
Diyarbakır'da fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa yolu üzerinde durakta unutulan çanta patlatıldı. Kontrollü şekilde fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T02:48+0300
2023-01-06T02:48+0300
2023-01-06T02:52+0300
türkiye
diyarbakır
çanta
bomba fünyesi
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Diyarbakır'da otobüs durağına bırakılan çanta şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı.Merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki otobüs durağında çanta olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Bölgeye gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından güvenlik önlemeleri altında fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
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diyarbakır
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diyarbakır, çanta, bomba fünyesi
diyarbakır, çanta, bomba fünyesi
Diyarbakır'da fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı
02:48 06.01.2023 (güncellendi: 02:52 06.01.2023) Abone ol
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa yolu üzerinde durakta unutulan çanta patlatıldı. Kontrollü şekilde fünyeyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı.
Diyarbakır'da otobüs durağına bırakılan çanta şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı.
Merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki otobüs durağında çanta olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından güvenlik önlemeleri altında fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.