https://sputniknews.com.tr/20230106/adiyamanda-oda-mezarda-1600-yillik-insan-iskeletleri-bulundu-1065466686.html
Yol çalışmasında 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
Yol çalışmasında 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışması sırasında, Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 5 insan iskeleti bulundu. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T19:54+0300
2023-01-06T19:54+0300
2023-01-06T20:00+0300
iskelet
adıyaman
roma dönemi
türkiye
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İlçeye bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında yapımı devam eden Kahta-Sincik yolunun 21. kilometresinde iş makinesiyle kazı yapıldığı esnada insan iskeletleriyle karşılaşıldı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, oda mezar içerisinde 5 insan iskeleti bulunduğunu tespit etti.Müze Müdürlüğü yetkilileri, iskeletlerin Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğunun değerlendirildiğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221130/istanbulda-kazi-calismasinda-esrarengiz-olay-kafatasi-ve-iskelet-bulundu-1063993617.html
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iskelet, adıyaman, roma dönemi
iskelet, adıyaman, roma dönemi
Yol çalışmasında 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
19:54 06.01.2023 (güncellendi: 20:00 06.01.2023) Abone ol
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışması sırasında, Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 5 insan iskeleti bulundu.
İlçeye bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında yapımı devam eden Kahta-Sincik yolunun 21. kilometresinde iş makinesiyle kazı yapıldığı esnada insan iskeletleriyle karşılaşıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, oda mezar içerisinde 5 insan iskeleti bulunduğunu tespit etti.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, iskeletlerin Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğunun değerlendirildiğini belirtti.