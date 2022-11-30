https://sputniknews.com.tr/20221130/istanbulda-kazi-calismasinda-esrarengiz-olay-kafatasi-ve-iskelet-bulundu-1063993617.html
İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
Kağıthane’de kepçeyle kazı çalışması yapılırken mezar bulundu. Kepçe operatörünün polise haber vermesinin ardından inceleme yapıldı. Mezarın tarihi eser olduğu... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T11:28+0300
2022-11-30T11:28+0300
2022-11-30T11:29+0300
yaşam
istanbul
iskelet
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Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde inşaat yapılacak alana gelen kepçe operatörü, temelde kazı yapmaya başladı. Bir süre çalışma yapan operatör, alandaki taşlık ve beton bir alana denk geldi. Burayı kepçeyle yıkmaya başlayan operatör, içerisinde bir mezar olduğunu fark etti. Hemen araçtan inen adam, içerisine baktığında kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü. Paniğe kapılan adam durumu polis ekiplerine bildirdi.Arkeolog inceleyecekOlay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sonrasında savcılık talimatıyla arkeolog çağrıldı. Arkeoloğun incelemelerinin ardından iskeletin kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.Olayla ilgili konuşan Durali Üçtaş, "Burada 3 katlı bir bina vardı sonra müteahhitte verdiler. Arkasında da bir gecekondu vardı. Yıkmaya başladılar ve iki gün boyunca yıktılar. Dün hafriyatını aldılar, bugün de temele indiler. Sabah operatör eşmeye başladığında kepçeyi durdurdu. Sonra da baktılar ki orada boş bir mezar var. Tek bir mezara denk geldiler ama daha sonra çıkar mı bilemiyorum" dedi.
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istanbul, iskelet
İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
11:28 30.11.2022 (güncellendi: 11:29 30.11.2022) Abone ol
Kağıthane’de kepçeyle kazı çalışması yapılırken mezar bulundu. Kepçe operatörünün polise haber vermesinin ardından inceleme yapıldı. Mezarın tarihi eser olduğu düşünülüyor.
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde inşaat yapılacak alana gelen kepçe operatörü, temelde kazı yapmaya başladı. Bir süre çalışma yapan operatör, alandaki taşlık ve beton bir alana denk geldi. Burayı kepçeyle yıkmaya başlayan operatör, içerisinde bir mezar olduğunu fark etti. Hemen araçtan inen adam, içerisine baktığında kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü. Paniğe kapılan adam durumu polis ekiplerine bildirdi.
Arkeolog inceleyecek
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sonrasında savcılık talimatıyla arkeolog çağrıldı. Arkeoloğun incelemelerinin ardından iskeletin kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.
Olayla ilgili konuşan Durali Üçtaş, "Burada 3 katlı bir bina vardı sonra müteahhitte verdiler. Arkasında da bir gecekondu vardı. Yıkmaya başladılar ve iki gün boyunca yıktılar. Dün hafriyatını aldılar, bugün de temele indiler. Sabah operatör eşmeye başladığında kepçeyi durdurdu. Sonra da baktılar ki orada boş bir mezar var. Tek bir mezara denk geldiler ama daha sonra çıkar mı bilemiyorum" dedi.