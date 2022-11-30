Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221130/istanbulda-kazi-calismasinda-esrarengiz-olay-kafatasi-ve-iskelet-bulundu-1063993617.html
İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
Kağıthane’de kepçeyle kazı çalışması yapılırken mezar bulundu. Kepçe operatörünün polise haber vermesinin ardından inceleme yapıldı. Mezarın tarihi eser olduğu... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T11:28+0300
2022-11-30T11:29+0300
yaşam
istanbul
iskelet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063993805_0:181:960:721_1920x0_80_0_0_67484be19f887f887dffe563f097d5d9.jpg
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde inşaat yapılacak alana gelen kepçe operatörü, temelde kazı yapmaya başladı. Bir süre çalışma yapan operatör, alandaki taşlık ve beton bir alana denk geldi. Burayı kepçeyle yıkmaya başlayan operatör, içerisinde bir mezar olduğunu fark etti. Hemen araçtan inen adam, içerisine baktığında kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü. Paniğe kapılan adam durumu polis ekiplerine bildirdi.Arkeolog inceleyecekOlay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sonrasında savcılık talimatıyla arkeolog çağrıldı. Arkeoloğun incelemelerinin ardından iskeletin kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.Olayla ilgili konuşan Durali Üçtaş, "Burada 3 katlı bir bina vardı sonra müteahhitte verdiler. Arkasında da bir gecekondu vardı. Yıkmaya başladılar ve iki gün boyunca yıktılar. Dün hafriyatını aldılar, bugün de temele indiler. Sabah operatör eşmeye başladığında kepçeyi durdurdu. Sonra da baktılar ki orada boş bir mezar var. Tek bir mezara denk geldiler ama daha sonra çıkar mı bilemiyorum" dedi.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063993805_0:91:960:811_1920x0_80_0_0_83e4d1dc149a3b082c1240dda052e035.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, iskelet
istanbul, iskelet

İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

11:28 30.11.2022 (güncellendi: 11:29 30.11.2022)
© Fotoğrafİstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Kağıthane’de kepçeyle kazı çalışması yapılırken mezar bulundu. Kepçe operatörünün polise haber vermesinin ardından inceleme yapıldı. Mezarın tarihi eser olduğu düşünülüyor.
Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde inşaat yapılacak alana gelen kepçe operatörü, temelde kazı yapmaya başladı. Bir süre çalışma yapan operatör, alandaki taşlık ve beton bir alana denk geldi. Burayı kepçeyle yıkmaya başlayan operatör, içerisinde bir mezar olduğunu fark etti. Hemen araçtan inen adam, içerisine baktığında kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü. Paniğe kapılan adam durumu polis ekiplerine bildirdi.

Arkeolog inceleyecek

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sonrasında savcılık talimatıyla arkeolog çağrıldı. Arkeoloğun incelemelerinin ardından iskeletin kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.
Olayla ilgili konuşan Durali Üçtaş, "Burada 3 katlı bir bina vardı sonra müteahhitte verdiler. Arkasında da bir gecekondu vardı. Yıkmaya başladılar ve iki gün boyunca yıktılar. Dün hafriyatını aldılar, bugün de temele indiler. Sabah operatör eşmeye başladığında kepçeyi durdurdu. Sonra da baktılar ki orada boş bir mezar var. Tek bir mezara denk geldiler ama daha sonra çıkar mı bilemiyorum" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала