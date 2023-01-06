https://sputniknews.com.tr/20230106/adanada-ekmege-zam-1065473971.html
Adana'da ekmeğe zam
Adana'da ekmeğe zam
Adana’da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 5 lira oldu. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T23:50+0300
2023-01-06T23:50+0300
2023-01-06T23:50+0300
ekonomi
adana
pide
ekmek
adana fırıncılar odası
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Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi.Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230103/turkiye-firincilar-federasyonu-baskani-balci-ekmege-iki-ay-zam-yok-1065326159.html
adana
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adana, pide, ekmek, adana fırıncılar odası
adana, pide, ekmek, adana fırıncılar odası
Adana'da ekmeğe zam
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Adana’da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 5 lira oldu.
Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi.
Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.