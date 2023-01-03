Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe iki ay zam yok

"Kadınların günde 200 gram, erkeklerin de 250 gram ekmek tüketmesi gerekiyor. Ekmek B1, B3 ve B6 vitaminleri açısından oldukça zengin doyurucu bir gıda. Vitaminlerin yanı sıra selenyum, demir, magnezyum, çinko, gibi elementler de içeriyor. İnsanlar günlük enerji ihtiyacının çoğunu tahıllar yoluyla alıyor. Burada ekmeğin rolü çok fazla. Türkiye’de her gün 101.2 milyon adet ekmek üretiliyor, 95.2 milyon adet ekmek tüketiliyor ve 5.95 milyon adet ekmek de israf ediliyor. Yani bir kişi günde 224 gram, yılda 81.76 kilo ekmek tüketiyor.”