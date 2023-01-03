https://sputniknews.com.tr/20230103/turkiye-firincilar-federasyonu-baskani-balci-ekmege-iki-ay-zam-yok-1065326159.html
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe iki ay zam yok
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe iki ay zam yok
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmeğe ocak ve şubat aylarında zam yapılmayacağını söyledi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T13:14+0300
2023-01-03T13:14+0300
2023-01-03T13:15+0300
ekmek
zam
türkiye fırıncılar federasyonu
ekonomi
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülkenin çoğu şehrinde ekmeğin 5 liraya yükseldiğini belirterek "200 gram ekmek 5 liraya satılıyor. Yani bir kilo ekmek 25 lira. Çalışanlara yapılan ücret farkını ekmeğe yansıtmamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ocak-şubat aylarında zam düşünülmüyor" dedi.'Fiyatı muhafaza etmek istiyoruz'Hürriyet'in haberine göre Balcı, fiyatta değişiklik yapılmayacağını, daha sonraki aylarda fiyatı muhafaza etmek için çalışacaklarını anlattı: Balcı, ekmeğin doyurucu ve vitamin açısından zengin bir gıda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230103/ankarada-ekmek-fiyatina-yuzde-25-zam-10-ocaktan-itibaren-5-lira-olacak-1065319160.html
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ekmek, zam, türkiye fırıncılar federasyonu
ekmek, zam, türkiye fırıncılar federasyonu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe iki ay zam yok
13:14 03.01.2023 (güncellendi: 13:15 03.01.2023) Abone ol
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmeğe ocak ve şubat aylarında zam yapılmayacağını söyledi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülkenin çoğu şehrinde ekmeğin 5 liraya yükseldiğini belirterek "200 gram ekmek 5 liraya satılıyor. Yani bir kilo ekmek 25 lira. Çalışanlara yapılan ücret farkını ekmeğe yansıtmamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ocak-şubat aylarında zam düşünülmüyor" dedi.
'Fiyatı muhafaza etmek istiyoruz'
Hürriyet'in haberine göre
Balcı, fiyatta değişiklik yapılmayacağını, daha sonraki aylarda fiyatı muhafaza etmek için çalışacaklarını anlattı:
"Ekmeğin kilogramı yine 25 liradan devam edecek diye düşünüyorum. Daha sonraki aylarda fiyatı muhafaza etmek istiyoruz, tabi daha sonra ülke şartlarına göre ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Ekmek konusunda geçmiş yıllarda nasıl gerekli hassasiyet gösterildiyse, aynı özeni göstereceğiz."
Balcı, ekmeğin doyurucu ve vitamin açısından zengin bir gıda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Kadınların günde 200 gram, erkeklerin de 250 gram ekmek tüketmesi gerekiyor. Ekmek B1, B3 ve B6 vitaminleri açısından oldukça zengin doyurucu bir gıda. Vitaminlerin yanı sıra selenyum, demir, magnezyum, çinko, gibi elementler de içeriyor. İnsanlar günlük enerji ihtiyacının çoğunu tahıllar yoluyla alıyor. Burada ekmeğin rolü çok fazla. Türkiye’de her gün 101.2 milyon adet ekmek üretiliyor, 95.2 milyon adet ekmek tüketiliyor ve 5.95 milyon adet ekmek de israf ediliyor. Yani bir kişi günde 224 gram, yılda 81.76 kilo ekmek tüketiyor.”