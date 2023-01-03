https://sputniknews.com.tr/20230103/ankarada-ekmek-fiyatina-yuzde-25-zam-10-ocaktan-itibaren-5-lira-olacak-1065319160.html

Ankara’da ekmek fiyatına yüzde 25 zam: 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak

Ankara’da ekmek fiyatına yüzde 25 zam: 10 Ocak'tan itibaren 5 lira olacak

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Ankara’da 200 gram ekmeğin 5 TL olduğunu duyurdu. 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T10:00+0300

2023-01-03T10:00+0300

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ekonomi

ankara

ekmek

zam

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Ankara’da ekmeğin fiyatının yüzde 25 zamlanması anlamına gelen bu yeni fiyat, 10 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.ANKA’nın haberine göre Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammı için “Türkiye’de birçok ilde uygulanan bu fiyat üç ay sonra Ankara’da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 TL oldu” dedi.Daha önce de Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'nda ekmek fiyatının 5 lira olmasına oy çokluğuyla karar verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221125/ankarada-ekmege-zam-5-lira-olmasina-karar-verildi-1063833090.html

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