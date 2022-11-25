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https://sputniknews.com.tr/20221125/ankarada-ekmege-zam-5-lira-olmasina-karar-verildi-1063833090.html
Ankara'da ekmeğe zam: 5 lira olmasına karar verildi
Ankara'da ekmeğe zam: 5 lira olmasına karar verildi
Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'nda ekmek fiyatının 5 lira olmasına oy çokluğuyla karar verildi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
ankara
ekmek
ekmek fiyatları
zam
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Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.Girdi maliyetlerindeki artışın dikkate alındığı tarife teklifi sonucu 200 gram ekmeğin 5 TL'den satılması oy çokluğuyla kabul edildi.Yeni fiyat; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasından sonra karara bağlanacak.Açıklamada bulunan Ar, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221121/tehditlere-ragmen-ekmegin-fiyatini-2-liraya-dusurdu-gunahim-cok-dua-almak-istiyorum-1063688006.html
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ankara, ekmek, ekmek fiyatları, zam
ankara, ekmek, ekmek fiyatları, zam

Ankara'da ekmeğe zam: 5 lira olmasına karar verildi

13:47 25.11.2022
© İHATehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü
Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© İHA
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Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'nda ekmek fiyatının 5 lira olmasına oy çokluğuyla karar verildi.
Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Girdi maliyetlerindeki artışın dikkate alındığı tarife teklifi sonucu 200 gram ekmeğin 5 TL'den satılması oy çokluğuyla kabul edildi.
Yeni fiyat; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasından sonra karara bağlanacak.
Açıklamada bulunan Ar, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda; ekmek maliyetlerini doğrudan etkileyen un, maya, doğalgaz, motorin, işçilik, su, elektrik, kira gibi tüm temel giderlerdeki artışlar nedeniyle ekmek fiyatının maliyetinin altında kaldığı konuları görüşüldü ve gramajı (200 gram) değiştirmeden ekmek fiyatında yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda mutabık kalındı. Pişmişi net 200 gram gelen normal ekmeğin 5 TL, pişmişi net 300 gram gelen normal ekmeğin 7.5 TL, pişmişi net 400 gram gelen normal ekmeğin 10 TL'den satılması yönündeki teklifler, komisyon katılımcısı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin onayına sunuldu ve tarife oy çokluğu ile kabul edildi. Tarife komisyonunun oy çokluğuyla kabul ettiği Ankara il ve talepte bulunan ilçelerinde uygulanacak Normal Ekmek Fiyatları Azami Hadlerini Gösterir Ücret Tarifeleri, ilgili kurumlar; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşünün alınmasından sonra, ANKESOB Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra karara bağlanacak."

Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
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