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https://sputniknews.com.tr/20221121/tehditlere-ragmen-ekmegin-fiyatini-2-liraya-dusurdu-gunahim-cok-dua-almak-istiyorum-1063688006.html
Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü: Günahım çok, dua almak istiyorum
Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü: Günahım çok, dua almak istiyorum
Sivas’ta bir fırıncı aldığı tehditlere rağmen vatandaşlardan hayır duası alabilmek için ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü, bu şekilde de kar ettiğini belirip... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
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ekmek, фото, tehdit, fiyat
ekmek, фото, tehdit, fiyat

Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü: Günahım çok, dua almak istiyorum

16:53 21.11.2022 (güncellendi: 16:55 21.11.2022)
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Sivas’ta bir fırıncı aldığı tehditlere rağmen vatandaşlardan hayır duası alabilmek için ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü, bu şekilde de kar ettiğini belirip düşük fiyat uygulamasında kararlı olduğunu söyledi.
© İHASivas’ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşabilmesi ve hayır dualarını alabilmek için ekmeğin fiyatını 2 liraya indirdi.
Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Sivas’ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşabilmesi ve hayır dualarını alabilmek için ekmeğin fiyatını 2 liraya indirdi.
© İHASivas'ta normal şartlarda 3.5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatını indirerek 2 liraya satmaya başlayan Yıldız, vatandaşın gönlünü kazanmayı başardı. Vatandaşların hayır duasını almak istediğini belirten Yıldız, 2 liradan sattığı ekmekten kendisine yetecek kadar para kazandığını söyledi. Ucuz ekmek sattığı için meslektaşları tarafından tehdit de edildiğini ifade eden Yıldız, fiyat politikasının böyle devam edeceğini söyledi.
Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Sivas'ta normal şartlarda 3.5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatını indirerek 2 liraya satmaya başlayan Yıldız, vatandaşın gönlünü kazanmayı başardı. Vatandaşların hayır duasını almak istediğini belirten Yıldız, 2 liradan sattığı ekmekten kendisine yetecek kadar para kazandığını söyledi. Ucuz ekmek sattığı için meslektaşları tarafından tehdit de edildiğini ifade eden Yıldız, fiyat politikasının böyle devam edeceğini söyledi.
© İHAYıldız bu durumu Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan fırınına “Ekmek, poğaça ve simit 2 lira. Bir ekmek çalanın günahı olmaz, bin ekmeği paylaşmayanın günahı olur” yazılı pankart asarak duyurdu.
Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yıldız bu durumu Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan fırınına “Ekmek, poğaça ve simit 2 lira. Bir ekmek çalanın günahı olmaz, bin ekmeği paylaşmayanın günahı olur” yazılı pankart asarak duyurdu.
© İHAGünahının çok olduğunu ve bu yüzden dua almak istediğini ifade eden Yıldız, “Benim günahım çok dua almak istiyorum. Başka bir gerekçesi yok. Tabi bu mesajımı anlayan anlıyor. Takdiri ben tüketiciye bırakıyorum, Sivas halkına bırakıyorum. Herkes 3 buçuğa satarken bizdeki fiyatı duyunca önce şaşırıyorlar. Zaman zaman izdiham oluyor. Kalabalık oluyor. Elimizden geldiği kadar geleni boş çevirmemeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Günahının çok olduğunu ve bu yüzden dua almak istediğini ifade eden Yıldız, “Benim günahım çok dua almak istiyorum. Başka bir gerekçesi yok. Tabi bu mesajımı anlayan anlıyor. Takdiri ben tüketiciye bırakıyorum, Sivas halkına bırakıyorum. Herkes 3 buçuğa satarken bizdeki fiyatı duyunca önce şaşırıyorlar. Zaman zaman izdiham oluyor. Kalabalık oluyor. Elimizden geldiği kadar geleni boş çevirmemeye çalışıyoruz” diye konuştu.
© İHAİki liraya sattığı ekmeğin 200 gram olduğunu ifade ederek, “Allah bin bereket versin karnımız doyuyor. Gramı Belediye rayici 200 gram. Normalde 3 buçuk liradan satılması gerekiyor. Tesadüfü tarttığımız ekmekler 205 210 gram geliyor. Simit poğaça da aynı fiyata. Önümüzde ki haftalarda ürün yelpazemiz biraz daha genişliyor” ifadelerini kullandı.
Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
İki liraya sattığı ekmeğin 200 gram olduğunu ifade ederek, “Allah bin bereket versin karnımız doyuyor. Gramı Belediye rayici 200 gram. Normalde 3 buçuk liradan satılması gerekiyor. Tesadüfü tarttığımız ekmekler 205 210 gram geliyor. Simit poğaça da aynı fiyata. Önümüzde ki haftalarda ürün yelpazemiz biraz daha genişliyor” ifadelerini kullandı.
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