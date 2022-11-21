Tehditlere rağmen ekmeğin fiyatını 2 liraya düşürdü: Günahım çok, dua almak istiyorum

© İHA Günahının çok olduğunu ve bu yüzden dua almak istediğini ifade eden Yıldız, “Benim günahım çok dua almak istiyorum. Başka bir gerekçesi yok. Tabi bu mesajımı anlayan anlıyor. Takdiri ben tüketiciye bırakıyorum, Sivas halkına bırakıyorum. Herkes 3 buçuğa satarken bizdeki fiyatı duyunca önce şaşırıyorlar. Zaman zaman izdiham oluyor. Kalabalık oluyor. Elimizden geldiği kadar geleni boş çevirmemeye çalışıyoruz” diye konuştu.