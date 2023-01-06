https://sputniknews.com.tr/20230106/abdden-turkiye-suriye-normallesmesi-yorumu-desteklemiyoruz-1065448872.html

ABD'den Türkiye-Suriye normalleşmesi yorumu: Desteklemiyoruz

ABD'den Türkiye-Suriye normalleşmesi yorumu: Desteklemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Türkiye-Suriye arasında ortak bir süreç başlattıkları yönündeki açıklamasına... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T11:32+0300

2023-01-06T11:32+0300

2023-01-06T11:39+0300

dünya

abd

suriye

türkiye

recep tayyip erdoğan

ned price

normalleşme

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Türkiye-Suriye arasında ortak bir süreç başlattıkları ve liderlerin yakında bir araya gelecekleri şeklindeki açıklamasını yorumlayarak süreci Şam ile normalleşmeyi desteklemediklerini yineledi.Price, dün düzenlediği basın toplantısında "İster ikili bir görüşme olsun, ister Rusya'yı da içeren üçlü bir görüşme olsun, potansiyel toplantılara dair haberleri gördük. Politikamız değişmedi. Normalleşmeyeceğiz ve diğer ülkelerin Esad rejimiyle ilişkilerini normalleştirmesini desteklemiyoruz" dedi.Price, "Şam'daki bu rejimin, ortakları ve dünyadaki diğer ülkelerle ilişkileri normalleştirmeyi veya iyileştirmeyi hak edecek herhangi bir şey yaptığını görmedik" ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi çözüme verdikleri desteğin sabit olduğunu öne süren Price, "Rejimle ilişki kuran herkes, bu angajmanın Suriye halkına nasıl fayda sağladığını ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının yerine getirilmesine nasıl katkıda bulunduğunu sormalı. Kalıcı bir siyasi çözüm sağlamak amacıyla müttefiklerimiz ve BM'deki ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada, "Etraflıca Rusya-Ukrayna Savaşını ele aldık. Bunun yanında bölgede neler yapabileceğimizi konuştuk. Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdik. Suriye'deki gelişmeler. Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından inşallah dışişleri bakanlarımızı yine üçlü olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230105/cumhurbaskani-erdogan-belki-secim-tarihini-one-cekecegiz-1065419011.html

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abd, suriye, türkiye, recep tayyip erdoğan, ned price, normalleşme