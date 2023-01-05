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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Türkiye-Suriye liderleri olarak görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Türkiye-Suriye liderleri olarak görüşeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda ''Rusya-Türkiye-Suriye liderleri olarak görüşeceğiz'' ifadelerini... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T14:22+0300
2023-01-05T14:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Türkiye-Suriye liderleri olarak görüşeceğiz

14:22 05.01.2023 (güncellendi: 14:59 05.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşüp görüşmeyeceği konusunda ''Rusya-Türkiye-Suriye liderleri olarak görüşeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihi güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz.
Ekonomimizi çökertme gayreti ile karşı karşıya kaldık.
Putin ile görüştüm. Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdik. Suriye'deki gelişmeler Rusya-Türkiye-Suriye olarak istihbarat savunma bakanlarımızın Moskova'da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından dışişleri bakanlarımız üçlü olarak bir araya getireceğiz. Gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Bugün yine Zelenskiy ile de görüşeceğim. Tahıl ve gübre olayını görüşeceğiz.
Nerde diyor, Bay Kemal Gemlik'e gidersen sana rehberlik edecek kişiyi göndeririz. Sanayi Bakanı gelirse gelmem demiş, korktu mu ne yaptı? Çamlıca Camimiz 60 binleri ağırladı. Bu zattan bu ifadeyi duymamız bizi çok üzmüştür. Öbürü çıkmış Erdoğan Ayasofya'yı açamaz, açtık ne yapacaksın şimdi?
Meral Hanım bizi gayet iyi tanır da bu lafı nasıl etti anlamadım. Ayasofya şu anda cami, müze değil.
Bay Kemal finansmanı yönetmenin yolları var yolları. Her şey bütçe ile yapılır zannediyor. Bay Kemal finansmanı yönetmenin yolları var. PPP diyoruz Kamu Özel İşbirliği.
Aylardır 6 kişi bir masa etrafında konuşuyor. Milletin hayrına bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Kavga dövüş kumpas, her şey var vizyon yok. Aday da yok.
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