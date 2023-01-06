https://sputniknews.com.tr/20230106/abdden-iranin-iha-ve-fuze-uretim-faaliyetlerinde-rol-alan-7-yoneticisine-yaptirim-1065471123.html
ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım
ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım
ABD, İranlı insansız hava araçları (İHA) tasarımcısı ve üreticisi şirket ile İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütünde yönetici pozisyonlarında bulunan 7 kişiye... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T22:07+0300
2023-01-06T22:07+0300
2023-01-06T22:07+0300
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ABD yönetimi, İran’ın, Rusya'ya, Ukrayna’da kullanmak üzere İHA tedarik ettiği iddiasıyla yaptırım uygulamaya devam ediyor.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD, İHA tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunan İranlı savunma şirketi Kuds Havacılık Sanayii (Quds Aviation Industries) ve İran balistik füze programlarının denetiminden de sorumlu İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütünde yönetici pozisyonlarında görev yapan 7 kişiyi yaptırım listesine aldı" bilgisi verildi.'Bu adımın, Şahid ve Mujahir serisi İHA’ların Rusya’ya verilmesiyle ilgili eylül ve kasımda alınan yaptırım kararlarının devamı olduğu' belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da bu adımın İran’ın, Rusya’ya Ukrayna ile savaşında füze ve İHA tedarik etmesine karşı atıldığı öne sürüldü.Açıklamada, yaptırım listesinde yer alanların 6’sının Kuds Havacılık Sanayii şirketinde görevli olduğu ve bunların arasında şirketin yönetim kurulu başkanı ile 4 yönetim kurulu üyesinin bulunduğu kaydedildi.İran Havacılık ve Uzay Organizasyonu Direktörü Nadir Hun Siavaş’ın da yaptırım listesine alınanlar arasında olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221022/irandan-rusyaya-siha-tedariki-iddiasiyla-ab-ve-ingilterenin-getirdigi-yaptirimlara-tepki-1062595811.html
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abd, iran, ukrayna, ukrayna krizi, abd dışişleri bakanlığı, iha, abd hazine bakanlığı
abd, iran, ukrayna, ukrayna krizi, abd dışişleri bakanlığı, iha, abd hazine bakanlığı
ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım
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ABD, İranlı insansız hava araçları (İHA) tasarımcısı ve üreticisi şirket ile İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütünde yönetici pozisyonlarında bulunan 7 kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı.
ABD yönetimi, İran’ın, Rusya'ya, Ukrayna’da kullanmak üzere İHA tedarik ettiği iddiasıyla yaptırım uygulamaya devam ediyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD, İHA tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunan İranlı savunma şirketi Kuds Havacılık Sanayii (Quds Aviation Industries) ve İran balistik füze programlarının denetiminden de sorumlu İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütünde yönetici pozisyonlarında görev yapan 7 kişiyi yaptırım listesine aldı" bilgisi verildi.
'Bu adımın, Şahid ve Mujahir serisi İHA’ların Rusya’ya verilmesiyle ilgili eylül ve kasımda alınan yaptırım kararlarının devamı olduğu' belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“İran rejimi, Rusya'ya askeri desteğiyle sadece Ukrayna'daki çatışmayı körüklemekle kalmadı, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyinin onayını almadan Rusya’ya İHA sağlayarak Konseyin 2231 sayılı kararını da ihlal etti. İran artık Rusya'nın en büyük askeri destekçisi haline geldi. İran, Rusya'nın Ukrayna'daki sebepsiz savaşına verdiği desteği kesmeli. Bu (İHA) transferleri durdurmak, geciktirmek ve bu faaliyetlerde bulunan aktörlere bedel ödetmek üzere elimizdeki her aracı kullanmaya devam edeceğiz.”
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da bu adımın İran’ın, Rusya’ya Ukrayna ile savaşında füze ve İHA tedarik etmesine karşı atıldığı öne sürüldü.
Açıklamada, yaptırım listesinde yer alanların 6’sının Kuds Havacılık Sanayii şirketinde görevli olduğu ve bunların arasında şirketin yönetim kurulu başkanı ile 4 yönetim kurulu üyesinin bulunduğu kaydedildi.
İran Havacılık ve Uzay Organizasyonu Direktörü Nadir Hun Siavaş’ın da yaptırım listesine alınanlar arasında olduğu belirtildi.