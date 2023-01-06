https://sputniknews.com.tr/20230106/abdden-iranin-iha-ve-fuze-uretim-faaliyetlerinde-rol-alan-7-yoneticisine-yaptirim-1065471123.html

ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım

ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım

ABD, İranlı insansız hava araçları (İHA) tasarımcısı ve üreticisi şirket ile İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütünde yönetici pozisyonlarında bulunan 7 kişiye... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T22:07+0300

2023-01-06T22:07+0300

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ABD yönetimi, İran’ın, Rusya'ya, Ukrayna’da kullanmak üzere İHA tedarik ettiği iddiasıyla yaptırım uygulamaya devam ediyor.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD, İHA tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunan İranlı savunma şirketi Kuds Havacılık Sanayii (Quds Aviation Industries) ve İran balistik füze programlarının denetiminden de sorumlu İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütünde yönetici pozisyonlarında görev yapan 7 kişiyi yaptırım listesine aldı" bilgisi verildi.'Bu adımın, Şahid ve Mujahir serisi İHA’ların Rusya’ya verilmesiyle ilgili eylül ve kasımda alınan yaptırım kararlarının devamı olduğu' belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da bu adımın İran’ın, Rusya’ya Ukrayna ile savaşında füze ve İHA tedarik etmesine karşı atıldığı öne sürüldü.Açıklamada, yaptırım listesinde yer alanların 6’sının Kuds Havacılık Sanayii şirketinde görevli olduğu ve bunların arasında şirketin yönetim kurulu başkanı ile 4 yönetim kurulu üyesinin bulunduğu kaydedildi.İran Havacılık ve Uzay Organizasyonu Direktörü Nadir Hun Siavaş’ın da yaptırım listesine alınanlar arasında olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221022/irandan-rusyaya-siha-tedariki-iddiasiyla-ab-ve-ingilterenin-getirdigi-yaptirimlara-tepki-1062595811.html

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abd, iran, ukrayna, ukrayna krizi, abd dışişleri bakanlığı, iha, abd hazine bakanlığı